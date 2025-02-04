情人節手錶｜精工SEIKO情侶錶低調放閃！附高性價比、百搭款推薦

情人節倒數在即，你仍為揀選禮物而煩惱？不妨考慮為另一半送上手錶，不僅象徵時時刻刻的陪伴，對彼此感情的最佳詮釋，亦是非常百搭實用，歷久常新。逾百年歷史的日本手錶品牌精工（Seiko）將日本美學觀念和匠人精神融入每一隻手錶之中，其精準度、優雅設計及極致實用的功能，一直深受廣泛喜愛。想為伴侶揀選出最適合他或她的手錶，以下精工手錶推薦你絕對不能錯過！



你知道為愛侶送上手錶的寓意嗎？

手錶代表時間，亦是永恆的象徵，每一刻的滴答聲，正是提醒珍惜與眼前人共度的每一分每一秒。因此，為另一半送上手錶，象徵愛人之間分分秒秒、時時刻刻的相伴，是寓意相守一生最好的證明。

為愛侶送上手錶的寓意 (www.seikowatches.com)

低調浪漫！質感實用的送禮之選

相比起情侶衣服、情侶鞋，時尚與實用兼備的手錶是日常打扮的最佳拍檔。多樣化的手錶款式能滿足不同性格、喜好的人士需要，不論是日常服裝、約會穿搭，還是特別場合都能一一駕馭。

對不少男士而言，手錶不僅是計時工具，更多的是突顯個人性格、直接展現時尚品味的最佳方法。戴上手錶，能給人時間觀念強、成熟穩重的感覺。而為女士送上手錶，既可呈現其知性優雅氣質，亦能提升整體穿搭的層次感。

送給男/女友手錶推薦！$3,580起入手精工SEIKO情侶對錶

手錶的設計與風格也能反映出送禮者的心意，無論是經典款、還是運動款，都能展現出對愛人的重視和了解。近年流行輕奢風，小資族想為伴侶增添穿搭單品的話，以下手錶推介絕對是最佳的愛情信物。

精工SEIKO手錶推薦｜1. Presage 經典系列「Araigaki」柿子色錶盤腕錶 (型號SPB467J1) HK$7,780

Presage系列設計靈感源自日本傳統工藝美學，每款都傳承日本設計柔美溫和的一面。錶盤飾以絲綢紋理，圖案精細豐富，配合雙弧形藍寶石水晶玻璃錶面，能在不同環境下反射出獨特光線。

系列一共設有四種傳統色調，當中最人氣款式為「Araigaki」洗柿色鏤空款式手錶，洗柿子色系給人柔和舒心感覺，充滿淡雅的氣質。

手錶採用SEIKO 6R機芯，可連續運作72小時。鏈帶頂部表面呈弧形，增強佩戴時的舒適度，另具有防水100米設計，特別適合休閒活動的情侶。立即入手

精工SEIKO手錶推薦｜1. Presage 經典系列「Araigaki」柿子色錶盤不鏽鋼錶帶自動錶 (SPB467J1) HK$7,780 (圖片由品牌提供)

精工SEIKO手錶推薦｜2. Astron系列限量版「Starry Sky」GPS Solar腕錶(型號SSJ029J1) HK$19,800

喜歡去旅行的人士必備Astron系列手錶！Astron系列腕錶是世界上第一款GPS全球定位太陽能腕錶，只需要光就能驅動，無需更換電池，僅需按下一個按鈕，即可辨識全球38個時區。

全球只有1,500隻的限量版「Starry Sky」手錶，設計靈感來自星空下盛開的櫻花，全黑的錶殼及錶鍊，配上紫色帶有閃光漸變錶盤，如同在夜空中閃爍的繁星。錶款為中性型格設計，可塑性極高，最適合平日打扮時尚率性的你。立即入手

精工SEIKO手錶推薦｜2. Astron系列限量版「Starry Sky」GPS Solar腕錶(SSJ029J1) HK$19,800 (圖片由品牌提供)

精工SEIKO手錶推薦｜3. King Seiko系列淺藍色錶盤腕錶 (型號SPB457J1) HK$14,500

經典基本款才是時尚的王道，精簡百搭的King Seiko系列完美融合復古與現代元素，不僅復刻1960年款式設計，更配備全新快拆錶帶系統，配有雙桿式設計，大大提升使用便利性。為提升夜間可讀性，指針及矩形時標塗有夜光塗層。腕錶搭載6R51自動上鍊機芯，可連續運作72小時。36.1毫米腕錶錶徑適合大多數人士手腕尺寸，加上簡約大方的常春藤學院風錶盤配色（淺藍色、綠色及酒紅色），突顯專業的職場形象，難怪深受上班一族追捧。立即入手

精工SEIKO手錶推薦｜3. King Seiko系列淺藍色錶盤腕錶 (型號SPB457J1) HK$14,500 (圖片由品牌提供)

精工SEIKO手錶推薦｜4. Presage Cocktail Time系列 X STAR BAR限量版腕錶 (型號SRE015J1) HK$4,980

與東京銀座知名紳士酒吧STAR BAR攜手打造，設計靈感取自酒吧創始人所製的雞尾酒「Night-time Tokyo」，全球限量6,000隻。灰色漸變錶盤上的細緻浮雕紋理，配上金色指針和時標，象徵著夜色與燈光交織，將夜東京的都市美景盡收腕間。水晶鏡面施以多面切割設計，營造鑲鑽腕錶般視覺效果。錶背刻有專屬序號及「Limited Edition」字樣，並以限量版錶盒包裝，極具收藏價值。手錶設計簡約而不失時尚感，無論是通勤正裝還是休閒便服都能完美搭配。立即入手

精工SEIKO手錶推薦｜4. Presage Cocktail Time系列 X STAR BAR限量版腕錶 (型號SRE015J1) HK$4,980 (圖片由品牌提供)

精工SEIKO手錶推薦｜5. Presage Cocktail Time系列藍色錶盤腕錶 (型號SRPJ13J1) HK$3,580

若然另一半鍾情簡約打扮的話，這款結合精緻工藝與優雅設計的手錶，絕對是時尚實用之選。漸變式深藍色錶盤，仿佛倒映著酒杯中調配的雞尾酒，配上銀色錶針設計，既增添手錶層次感，亦突顯佩戴者的深度和沉穩個性。通勤時搭配深色西裝或襯衫，盡顯優雅品味，是永恆的配搭。日常穿搭上，簡單配搭T恤、襯衫，亦能為手腕增添一抹亮色。立即入手