情人節禮物2025｜增加戀愛氣息 粉紅色銀包推薦：CHANEL、miu miu

情人節將至，想要增加溫柔浪漫氣息以增加戀愛運，從日常生活中小物件入手就最簡單，為自己挑選一個甜美的粉紅色銀包或是卡片套是不錯的選擇！這次《01女生》為大家精選了多款粉嫩的銀包和卡片套，讓這個戀愛季節的浪漫氣息更濃郁！



粉紅色銀包推薦1. miu miu Matelassé 納帕皮革短銀包 HK$6,500

充滿少女感的miu miu與浪漫的粉紅色結合，無疑是粉色銀包最佳選擇之一！這款Matelassé納帕皮革短銀包，採用了品牌的標誌性元素-Matelassé皺摺圖案，更糅合了多種優質物料，以及配備多功能性，是一款優雅又實用的短銀包。這款是按釦扣合設計，打開後內裡備有1個紙鈔隔層、8個卡片隔層和2個外部拉鏈袋，足夠擺放日常所需。

粉紅色銀包推薦2. Dior 迷你Lady Dior Gardenia 銀包 HK$5,800

Dior的迷你Lady Dior Gardenia 銀包，以淡粉紅色羊皮製成，綴有Cannage藤格紋圖案縫線，配上可拆卸的D.10.R.吊飾，時尚經典。這款銀包設計精巧，內裡備有5個卡片隔層、1個鈔票隔層、1個插袋以及1個拉鏈口袋，可收納所有日常必需品。

粉紅色銀包推薦3. Chloé SMALL ALPHABET TRI-FOLD IN GRAINED LEATHER HK$4,450

Chloé的這款Alphabet三折銀包，由外型到配色都是非常優雅，採用了粒面閃亮小牛皮製成，配上品牌標誌性的金色首字母掛飾，美得引人注目！銀包設計小巧精緻，但都備有6個卡片隔層、1個鈔票隔層以及1個外部口袋用作擺放零錢，非常實用！

粉紅色銀包推薦4. CHANEL CLASSIC CARD HOLDER HK$3,800

CHANEL經典卡片套，於最新的SS25系列中推出了全新的亮粉色，顏色更柔和浪漫！此卡片套可說是結合了品牌多個重要且經典元素，採用粒紋小牛皮，配上金色金屬的雙C標誌裝飾，簡約又高雅！卡片套尺寸為7.5×11.2×0.5cm，可收納約4-5張卡，以日常使用來說已是相當足夠！

粉紅色銀包推薦5. GUCCI GG MARMONT卡片套銀包 HK$4,000

GUCCI GG MARMONT卡片套銀包是採用淺粉紅色絎縫皮革製成而成，正面則有復古金色配件，是品牌標誌性GG logo，整體既柔和又時尚。而卡片套內裡備有5個卡片夾層、1個鈔票隔層和1個拉鏈口袋，採用按扣開合，容量足夠。