藝術三月好去處｜一睹畢卡索、莫奈畫作！Art Central第10屆舉辦

2025藝術三月｜三月將有多個大型藝術展覽，包括Art Basel、Art Central和ComplexCon等，帶大家沉醉於創意無限的療癒氛圍。藝術不只注重美學，同時講求實用和融入生活。近年香港積極推動藝術與時尚，「藝術三月」更是個讓大家近距離欣賞和體驗的機會，並從中放鬆身心，以下整理的好去處，大家趁周末假日與好友們一起感受氣氛。



2025藝術三月好去處1. Art Basel

每年「藝術三月」的焦點展覽之一，今年傑出的大型裝置作品，將匯聚於「藝聚空間」，屆時可欣賞到18件聚焦數碼藝術、設計與建築、紡織、自然數碼藝術、設計與建築、紡織、自然的精湛作品。同時於太古廣場設置場外展覽「Lanternfly Ballet」，將藝術融入生活設施。此外，「策展角落」亦將展出36個項目，為歷屆之最，重點包括亞洲當代及歷史藝術家個展，絕對不容錯過。

2025藝術三月好去處｜Art Basel

日期：2025年3月28至30日

開放時間：下午12/2時至下午6/8時（詳細參閱官網）

地點：香港會議展覽中心

票價：詳細參閱官網



2025藝術三月好去處：2024年Art Basel盛況。(Art Basel提供)

2025藝術三月好去處2. Art Central

今次為Art Central的第十屆，焦點節目更為豐富。同樣由藝術家鄭得恩策劃，特別展出全新畫廊項目，以「Legend」為專題，致敬1970年前於各地出生的藝術先驅，包括靉嘔、細江英公、李仁燮及馮美華等。

整個展覽共有逾100間畫廊及500位藝術家的作品，其中異體雕塑及裝置項目，更會由來自 Yiwei Gallery（洛杉磯）的戴瑩、藝星藝術中心（台北）的梅丁衍、The Locker Room（紐約）的 Roxane Revon、Galerie Pici（首爾、紐約）的 Shinduk Kang ，以及落雁畫廊（倫敦）的 Mark Lawson Bell創作。

2025藝術三月好去處｜Art Central

日期：2025年3月26日至30日

開放時間：早上11/12時 至 下午5/7時（詳細參閱官網）

地點：中環海濱

票價：HK$185/220起



2025藝術三月好去處：Art Central 2024場內展覽。(01女生)

2025藝術三月好去處3. ComplexCon香港2025

聚集一眾街頭時尚及流行文化好友的ComplexCon，今年繼續盛大舉行，並由知名藝術家Daniel Arsham擔任全球藝術總監。不僅舉辦潮流市集，以召集一眾潮流愛好者交流，同時邀請全球知名音樂人參與，透過表演宣揚文化。今年表演陣容頂盛，如ZICO、B.I、歐陽靖和JACE等，加上Daniel Arsham為場內打造的「侵蝕破壞美學」，相信定會推動全場氣氛。

2025藝術三月好去處｜ComplexCon香港2025

日期：2025年3月21至23日

地點：亞洲國際博覽館

票價：HK$388/HK$988/HK$1,788/HK$4,988



2025藝術三月好去處：ComplexCon早前宣布演唱會陣容。(ComplexCon提供)

2025藝術三月好去處4. 香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話

立體主義畫家畢加索的畫作，素來吸引各地人士前往觀賞，M+藉著「藝術三月」，特別設展展現畢加索在1890年末至1970年初的傑作。聯手巴黎國立畢加索藝術館共同策劃，對方借出60件藝術品放於西展廳展示，包括《雜技演員》（L’Acrobate，1930）、《海邊的人像》（Figures au bord de la mer，1931）及《朝鮮大屠殺》（Massacre en Corée，1951）等，並與亞洲藝術家作品同場擺放。

我們讓亞洲藝術家的作品與畢加索的傑作展開對話，藉此頌揚他們的創作。 M+博物館館長華安雅

2025藝術三月好去處｜香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話

日期：2025年3月15日至7月13日

開放時間：周二至四及週末 - 10:00–18:00；周五 - 10:00–22:00；周一休館（最後入場時間為閉館前30分鐘）

地點：M+西展廳

票價：HK$240（正價）；HK$120（特惠）：HK$300-480（大小同樂）



2025藝術三月好去處：畢加索作品。（M+官網）

2025藝術三月好去處5. 西九家FUN藝術節

第二屆「西九家FUN藝術節」將於西九不同角落呈獻近百場合家歡藝術節目，包括互動表演、劇場體驗、戶外大型藝術裝置、免費演出及工作坊。著名美國藝術家Alex Schweder和Ward Shelley更共同策劃並展出大型戶外藝術裝置《輪居》（Pollinator），探討個人身分認同及社交連繫。裡面分別由18位本地表演及視覺藝術家輪流進駐，並進行互動。

此外，還有國際知名加拿大劇團CORPUS上演獲獎無數的默劇表演《抱泡》（La bulle），以及澳洲國際知名雜技團Circa呈獻的《動物嘉年華》，帶來一場場合家歡體驗。

2025藝術三月好去處｜西九家FUN藝術節

日期：2025年3月21日至4月27日

開放時間：詳細參閱官網

地點：西九文化區（藝術公園、自由空間及戲曲中心）

票價：詳細參閱官網



2025藝術三月好去處：西九家FUN藝術節 (西九文化區管理局提供)

2025藝術三月好去處6. 巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅

由香港知專設計學院（HKDI）主辦，攜手法國奧賽博物館合作，旨在慶祝印象派誕生150周年。將舊有印象派的傑作，透過3D再現（3D reconstruction）與虛擬實境（VR）技術，打造出歷時42分鐘的VR體驗，引領探索印象派的起源與影響。只要戴上VR頭戴裝置，即可「穿越」到不同印象派發展歷程的重要時地，例如當年藝術家們的聚居地 —— 巴齊耶（Jean Frédéric Bazille）的工作室，並欣賞到莫奈名作《印象・日出》（Impression, Sunrise）。

2025藝術三月好去處｜巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅

日期：2025年1月24日至5月11日

開放時間：上午10時至晚上8時（每天設有19個開放時段）；逢星期二休館

地點：將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院（港鐵調景嶺站A2出口）

票價：HK$80



2025藝術三月好去處：香港知專設計學院舉辨「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」。(HKDI提供)

2025藝術三月好去處7. 第41屆香港國際珠寶展

以「譜奏閃爍樂章」為主題，匯聚超過40個國家及地區、約4,000家展商參與，組成世界級珠寶商貿平台。屆時將有多件頂級珠寶展出，讓人一睹珠寶的種類和魅力之處。同時沿用「兩展兩地」模式，分別在假亞洲國際博覽館及灣仔香港會議展覽中心舉行。

2025藝術三月好去處｜第41屆香港國際珠寶展

日期：2025年3月2至6日；3月4至8日

開放時間：待定

地點：亞洲國際博覽館 & 灣仔香港會議展覽中心

票價：待定



2025藝術三月好去處8. 中環飄雅活藝「工藝連心」展覽

藝術是道橋樑，將不同國籍、長幼或時空串連。位於中環的飄雅活藝，近日設置「工藝連心」展覽，匯聚7組本地及國際工藝師，攜手打造14件作品，將藝術理念化為一體。

2025藝術三月好去處：中環飄雅活藝「工藝連心」展覽 （品牌提供)

不少人對盆景的認識，都是在於枝葉的形態，然而在藝術家黃成就與黃錦敏（Kammy）的作品中，卻遠超想像，在不破壞傳統的規則中，糅合意想不到的創新理念，帶來全新的盆景詮釋。而且蘊釀著一道獨有的溫情暖意。

藝術家黃成就與黃錦敏（Kammy）的作品，糅合傳統和創新理念。（品牌提供)

2025藝術三月好去處｜「工藝連心」展覽

開放日期：2025年1月18日至4月5日 逢星期二至星期六上午11時至下午6時正 (公眾假期不對外開放)

地點：飄雅活藝 香港中環卑利街11號



2025藝術三月好去處9. 《Chloé Atelier des Fleurs 香港藝術展覽》

透過香氣的配合，締造出多感官的藝術體驗。Chloé特別邀請林嘉欣、鄧麗欣及蔡蘿倫攜手打造展覽，分別以陶藝、畫作及油畫，結合她們的聲音敘述導航，加上Chloé Atelier des Fleurs香氛體驗，讓人細味這個充滿藝術氛圍的世界。同場設有香氛花藝工作坊，可以製作個人化花束及體驗芳香手部按摩。

2025藝術三月好去處｜Chloé Atelier des Fleurs 香港藝術展覽

開放日期：2025年2月16日至3月16日 周日至周四上午11時至晚上9時：周五、周六上午11時至晚上9時30分

地點：海港城海洋中心二階207號舖 Gallery by the Harbour海港城美術館



2025藝術三月好去處：《Chloé Atelier des Fleurs 香港藝術展覽》(品牌提供)

2025藝術三月好去處10. 2025「藝術迴響」

除了街頭佈置，四季酒店亦打造一個室內藝術空間，展出本地媒體藝術家許芳華、張瀚謙，以及駐上海藝術家林芳璐的藝術裝置。其中在大堂茶座的《She’s Bestowed Love》，由林芳璐創作，並由維多利亞與艾爾伯特博物館亞州部策展人李曉欣博士策劃，以希臘神話「大地之母」蓋亞為繆思，並將織物染成紅色，象徵愛與生命能量。至於織品工藝的靈感，則源自雲南省少數民族堅韌的白族婦女，以歌頌傳統文化。

2025藝術三月好去處｜2025「藝術迴響」

地點：尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店



2025藝術三月好去處：2025「藝術迴響」(品牌提供)

2025藝術三月好去處11. 《再見梵高—光影體驗展》

如果提到知名的藝術家，定必出現梵高。記得當年的《梵高在世多感官體驗展》，透過投影方式呈現梵高畫作，提升港人對沉浸和互動式藝術的興趣。隨著這方面的藝術發展，今次再度推出《再見梵高—光影體驗展》，相信會有更多驚喜，令人更為期待。展覽透過先進的AI科技，展示《向日葵》、《星夜》及《麥田群鴉》等約3,000件作品和影像。

2025藝術三月好去處｜《再見梵高—光影體驗展》

開放日期：2025年3月10日起 早上11時到晚上8時 （最後入場時間：7:30pm)

地點：香港鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER 2樓 (K11 HACC)



2025藝術三月好去處：《再見梵高—光影體驗展》(品牌提供)

2025藝術三月好去處12. 《 塞尚和雷諾阿的世界─法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展》

印象派狂迷必不錯過！今個春夏，香港藝術館與橘園美術館及奧賽美術館合作打造出大型印象派展覽。展覽中有超過52件珍藏畫作，收藏來自著名的法國橘園美術館（Musée de l’Orangerie）及奧賽博物館（Musée d’Orsay），讓大家可以一次過欣賞兩位印象派大師：塞尚與雷諾阿的作品。

除了法國國寶級收藏，展覽亦特別加入塞尚和雷諾阿的模擬對話，以及本地藝術家賴筠婷所創作的一組作品回應塞尚和雷諾阿的畫作，讓觀眾更深層了解他們的內心世界。

2025藝術三月好去處｜《 塞尚和雷諾阿的世界─法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展》

開放日期：2025年1月17日至2025年5月7日

地點：九龍油尖旺區尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館



2025藝術三月好去處｜《 塞尚和雷諾阿的世界─法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展》(品牌提供)

2025藝術三月好去處13. Diptyque Orphéon（爵夢）限定工作坊

提到充滿文藝氣息的香氣產品，Diptyque必定佔一席位！今個初春，Diptyque 將推出全新Orphéon（爵夢），以Diptyque 創辦人尋找靈感的爵士酒吧為靈感，重新描繪藍調與香氛。為了慶祝全新Orphéon（爵夢），品牌更打造一系列工作坊，包括素描體驗、音樂會同海報印刷工藝坊等，喜愛香氣的話切勿錯過！

2025藝術三月好去處｜Diptyque Orphéon（爵夢）限定工作坊

開放日期：2025年2月28日至3月2日 每日三節（12-1pm | 1:30-2:30pm | 3-4pm)

地點：Ping Pong 129, 西環西營盤第二街129-135號南昌樓地舖

票價：HK$600



2025藝術三月好去處14. 港鐵香港站《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》

提到香港文化，必定有香港漫畫的份兒！想重溫大家的童年回憶，港鐵除了集結《老夫子》、《十三點》、《牛仔》等經典漫畫，現場特設 1.3米高的「牛仔」雕塑，另外更邀請逾20位本地藝術家創作全新作品，包括林海峰、葛民輝、梁詠琪、利志達、朱祖兒等，從中重溫獨特的港漫情懷！

2025藝術三月好去處｜港鐵香港站《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》

展覽日期：2025年3月14至3月23日

展覽地點：港鐵香港站（已付車費區域近C出入口）

