新年好去處2025｜行大運必到！25大新春裝置/打卡熱點｜持續更新

【新春活動/新年好去處/新年行大運】新春將至，當然不少得拜年、行大運！2025乙巳蛇年更是特殊的雙春閏月年，今年除了易嫁娶外，更是好寓意連連的一年。想吸收好運氣，當然要隨俗、去舊迎新，除了傳統拜年、祈福或參與慶祝活動，與三五好友、另一半共聚打卡亦是個新春活動、新年行大運之選。想知道新年去哪處的話，以下的新春裝置、打卡熱點推薦，或能助你計劃行程。



新年好去處2025：林村許願樹

提到新年行大運，當然不少得熱門的祈福之選：黃大仙廟、車公廟，以及極具本土特色的林村許願樹。林村許願樹以實現心願的傳說而聞名，大家可以乘著香港許願節之際，到許願樹前拋寶牒許願，或點蓮花燈祈福，以祈求新的一年事事順利、平安健康。

新年好去處2025：林村許願樹（香港旅遊發展局）

新年好去處2025：林村許願樹

開放日期：2025年1月29日至2月4日（早上8時半至晚上10時）

2025年2月5日至12日（早上8時半至晚上7時）

地點：大埔林村許願廣場



新年好去處2025：AIA Carnival 友邦嘉年華

非高峰、普通時段 限定87折！

想感受新年熱鬧的氣氛，去集結刺激機動遊戲、打卡熱點、合家歡的玩樂攤位的嘉年華就絕對錯不了！今年AIA 友邦嘉年華踏入10週年，更帶來由世界知名雜技團及英國創意和娛樂巨頭 Gandeys Circus 精心製作的「友邦峻宇呈獻世界雜技團」，當中雲集來自12個國家的頂尖雜技人才組成星級陣容演出，玩上一整日亦不會悶場！

新年好去處2025：AIA Carnival 友邦嘉年華（品牌官網）

新年好去處2025：AIA Carnival 友邦嘉年華

開放日期：即日起至2025年2月16日（早上11時至晚上11時）

地點：中環海濱活動空間



新年好去處2025：迪士尼「奇妙年年」蛇年新春

體驗奇妙新年！

想渡過不一樣的新年，不如就讓童心為新一年揭開序幕！迪士尼園內充滿新年喜慶氣氛，米奇老鼠、鋼牙奇奇與大鼻帝帝、布魯托以及花木蘭等迪士尼朋友們均換上賀年服飾，加上原創賀年歌曲《Magic is Here》將響遍大街每個角落，讓大家可以感受充滿魔法和歡樂的新年。

新年好去處2025：迪士尼「奇妙年年」蛇年新春

開放日期：2025年1月17日至2025年2月16日

地點：香港迪士尼樂園度假區



新年好去處2025：周生生 x AIRSIDE《淘金獵人》

新春佳節，當然不少得與一眾親朋好友玩樂。除了打麻雀、桌遊外，綜藝競技沉浸式解謎遊戲亦是個不錯的選擇！周生生今個新春，與AIRSIDE 聯手打造出《淘金獵人》，邀請大家步入1980年代九龍城寨當中，限時60分鐘內智破由「打公仔紙」、「收買佬」、「天下太平」、「東南西北」四大港式懷舊遊戲所衍生的關卡，而成功破解全數謎團並奪得最高分數的話，即可獲得周生生999.9黃金工藝金片一枚，絕對是新春嬴橫財之選！

新年好去處2025：周生生 x AIRSIDE《淘金獵人》

開放日期：2025年1月17、24日及2月7、14日（星期五）

2025年1月18、19、25、26、29、30日及2月1、2、8、9、15、16日（星期六、日及公眾假期）

情人節特別場：2025年2月14、15、16日



活動時間：星期五：晚上6時至8時（每節60分鐘）

周六、日、公眾假期：下午2時至晚上8時（每節60分鐘）

情人節特別場：2月14日：晚上7時至9時（每節60分鐘）

2月15、16日：下午3時30分至5時30分（每節60分鐘）

地點：九龍啟德協調道2號AIRSIDE 1樓112號鋪



新年好去處2025：AIRSIDE「福運瑞獸慶典」

提到新年，當然不少得行大運、沾染福氣！由本地藝術家、設計師與社區團體攜手合作設計出四大瑞獸裝置：祥龍、麒麟、鳳凰、靈龜，再加上放大版「蛇來運到」瑞獸蛇棋，將吉祥寓意注滿AIRSIDE。打卡之餘，記緊行逛年宵市集，帶動新年祥瑞之氣！

新年好去處2025：AIRSIDE「福運瑞獸慶典」（品牌提供）

新年好去處2025：AIRSIDE「福運瑞獸慶典」

開放日期：2025年1月16日至2月15日（上午10時至晚上10時）

地點：九龍啟德協調道2號AIRSIDE2樓中庭



新年好去處2025：荃新天地x荔園「幸福過肥年」

隨著時代變遷，大家可以選擇的遊樂設施日漸增多，而曾是香港人的共同的回憶、作為上一代人的唯數不多的樂園：荔園，今個新春將再度回歸！荃新天地聯同荔園與救世軍合辦新年活動，重現荔園6大經典攤位遊戲之餘，更有逾20檔LOCOLOCO新春市集，讓大家一同感受昔日香港。

新年好去處2025：荃新天地x荔園「幸福過肥年」

開放日期：2025年1月17日至2月16日

地點：荃灣楊屋道1號荃新天地1期中庭



荃新天地X救世軍「救世軍智趣中華在荃新天地—童樂賀新春」童樂鎮

開放日期：2025年1月17日至2月16日

地點：荃灣楊屋道1號荃新天地2期中庭



新年好去處2025：沙田新城市廣場「桃花開運庭園」

如果想乘著新年好運氣，必定要來沙田新城市廣場順時針走圈。因為沙田新城市廣場已化身成紅粉緋緋、樹影婆娑的夢幻桃園，園區滿佈6大花種：桃花、櫻花、茶花、牡丹、繡球花和跳舞蘭，加上四大少女心爆棚打卡位及互動裝置，絕對能夠有助新春催旺或招人緣、桃花！

新年好去處2025：沙田新城市廣場「桃花開運庭園」

開放日期：即日起至2月16日（上午10時至晚上10時）

地點：新城市廣場1期3樓中庭以及3期1樓中庭



新年好去處2025：朗豪坊《魚樂漣年》金魚藝術體驗館

想感受文藝化的新年，除了文創市集外，近在市區亦有選擇！朗豪坊邀請本地版畫藝術家兼紋身師李寧，以香港特色的金魚街為題，繪製了三幅以金魚、時間和記憶為主題之作，打造出多層立體壁畫作品「金魚奇幻三部曲」。

場內結合藝術與玩味，一邊展現在自然光下完美展現李寧的畫作，再配上互動玩樂裝置，讓人不單走進藝術體驗館，更能化身成作品的一份子，感受獨特的金魚幻像。

新年好去處2025：朗豪坊《魚樂漣年》金魚藝術體驗館

開放日期：即日起至2025年2月16日（早上11時至晚上11時）

地點：油尖旺區亞皆老街8號朗豪坊L4



新年好去處2025：SOGO《新春招財 にゃお喵～福來了》

不少人到日本旅遊時，都會到訪神社或神宮，甚至入手御守或招福貓，以帶來幸福及財運。今個新年崇光銅鑼灣店及啟德店將以日本招福貓為題，於兩店正門設置主題裝飾，讓大家迎春接福。崇光啟德店更設有8大立體招福貓主題裝置，地下活動區更將以東京豪德寺為靈感，化身成可愛指數爆燈的「喵聖地」，超過300隻大大小小各具特色的招福貓等待大家打卡！

新年好去處2025：SOGO《新春招財 にゃお喵～福來了》

地點：

崇光銅鑼灣店－銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨

崇光啟德店－啟德The Twins雙子匯1期



新年好去處2025：皇室堡×Pingu 暖笠笠鈎織雪樂園

90後的童年回憶，人氣卡通Pingu企鵝回歸！今次Pingu 連同家族總動員，包括Pingu、Pingu爸爸、Pingu媽媽等人，將雪國樂園帶到銅鑼灣皇室堡，設有3大打卡位及充滿活力與歡笑聲的互動玩樂區。

新年好去處2025：皇室堡×Pingu 暖笠笠鈎織雪樂園

開放日期：2025年1月9日至2月16日（上午 10時至下午10時）

地點：香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡 地下中庭



新年好去處2025：荃灣廣場 PIXAR幸運達『MORE』春日祭

迪士尼迷必不錯過！多位迪士尼人氣角色再度齊集，打造出2025年首個PIXAR DARUMA 商場裝置。繼聖誕後，《反斗奇兵》成員的三眼仔、火腿、勞，《怪獸公司》的毛毛、大眼仔、阿Boo，以及《熊抱青春記》的美美，再度化身成幸運達摩，為大家招福招財。打卡過後，更可以到「PIXAR 幸運達『MORE』期間限定店」，將象徵不同幸福寓意的達摩與獨家首賣逾30款產品領回家中！

新年好去處2025：荃灣廣場 PIXAR幸運達『MORE』春日祭

開放日期：2025年1月10日至2月16日（上午10時至下午10時）

地點：荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊



新年好去處2025：「URDU Wisher–Where Miracles Happen」（已完結）

迪士尼迷絕對不可以錯過！全球首次亮相的7米高的巨型米奇Wisher 已坐落海港城「海運觀點」平台，等待大家向著無敵維港景一同許願，日夜打卡都同樣可愛！想將幸運帶回家中，或入手新年禮物的話，許願過後就要逛逛「Wisher祈願之旅」期間限定店，放大版 URDU WISHER 祈願之旅系列角色以及逾50款精品登陸當中，待大家拆開新年驚喜。

新年好去處2025：「URDU Wisher–Where Miracles Happen」（海港城）

新年好去處2025：「URDU Wisher–Where Miracles Happen」（已完結）

開放日期：2025年1月3日至1月21日（早上10時至晚上10時）

地點：尖沙咀海港城「海運觀點」平台



WISHER – Where Miracles Happen URDU 期間限定店（已完結）

開放日期：2025 年 1 月 3 日至 21 日（中午 12 時至下午 8 時）

地點：尖沙咀海港城海洋中心二階



新年好去處2025：中環飄雅活藝「工藝連心」展覽

藝術是道橋樑，將不同國籍、長幼或時空串連。位於中環的飄雅活藝，近日設置「工藝連心」展覽，匯聚7組本地及國際工藝師，攜手打造14件作品，將藝術理念化為一體。

新年好去處2025：中環飄雅活藝「工藝連心」展覽 （品牌提供)

充滿暖意的父女合作

不少人對盆景的認識，都是在於枝葉的形態，然而在藝術家黃成就與黃錦敏（Kammy）的作品中，卻遠超想像，在不破壞傳統的規則中，糅合意想不到的創新理念，帶來全新的盆景詮釋。而且蘊釀著一道獨有的溫情暖意。

藝術家黃成就與黃錦敏（Kammy）的作品，糅合傳統和創新理念。（品牌提供)

如果每十年以一代人區分，Kammy與父親黃成就之間，就如有道鴻溝，則透過這次活動，將彼此關係拉近。從打破、讓步到重新認識，不論是工藝或關係，都是同樣道理。Kammy表示，在合作的過程中，原認為父親是位嚴謹的人，而其想法又反傳統，故當中出現不少爭執和磨合。父親亦認同，「嶺南盆景我講求枝法，但她又不明白。」

兩代之間要以和為貴。 藝術家黃錦敏（Kammy）

縱然理念不一，兩人卻有相同想法 —— 尊重，例如Kammy在設計時，會保持「不做壞嶺南盆景的心態」；父親雖然不太看好，卻會告知自己的原則，同時放手女兒去做，給予對方信任。在作品完成前，Kammy都會保留驚喜給父親，而在訪談當日，她才向對方透露在盆景的樹枝上，加上特殊塗料，只要照燈就出現青花圖案。當父親知悉後，一直拿著小電筒，玩不釋手。

此外，這次合作對Kammy而言，也算是某種釋懷。她表示，以前也曾埋怨父親只顧盆景，連想家族旅行，他仍心繫盆景。不過，當她認識嶺南盆景後，卻發現當中趣味，「當我去做這件事情時，其實也會一樣，會很投入那個境界。」

新年好去處2025：中環飄雅活藝「工藝連心」展覽

開放日期：2025年1月18日至4月5日 逢星期二至星期六上午11時至下午6時正 (公眾假期不對外開放)

地點：飄雅活藝 香港中環卑利街11號



新年好去處2025：上環 「躍動；重生, 從新」展覽

觀賞盆景不僅只是靜態美，當中堅毅的生命力亦鼓舞人心。在「TOUFU TOKYO : RE BONSAI」展覽中，可以欣賞到日本藝術家鈴木良夫（Yoshio Suzuki）的作品，結合藝術與生命律動為題，打造出沉浸式藝術場景。場內還有3件逾3,000港元的大型作品，並設「生日領養」限量活動，可按生日日期，以特定價格購買RE BONSAI作品或限量周邊商品。

新年好去處2025：「躍動；重生, 從新」展覽

開放日期：2025 年 1 月24 日至 2 月5 日

地點：香港上環西街54號地下Major Popup



新年好去處2025：上環 「躍動；重生, 從新」展覽 (品牌提供)

新年好去處2025：太古廣場和星街小區「細織祝福 喜悅年年」

想欣賞不一樣的新春裝置，不如看看既有新春氣息同時富有創意性傳統繩藝與西方美學融合的藝術裝飾吧。今年太古廣場和星街小區，與本地繩結設計師蕭俞（Zoe Siu）合作，打造出鮮艷色彩繩藝裝置：百花齊放的花藝、異想天開的幾何圖形及色彩鮮艷的裝飾燈籠，將團圓和幸運的祝福充斥太古廣場和星街小區。

新年好去處2025：太古廣場和星街小區「細織祝福 喜悅年年」（品牌提供）

新年好去處2025：太古廣場和星街小區「細織祝福 喜悅年年」

開放日期：2025年1月16日至2月16日

地點：香港中環金鐘道88號太古廣場、星街小區



新年好去處2025：香港樂高探索中心

想以創意迎接新一年的話，樂高探索中心現化身成樂高創意學院，滿佈春節裝飾，更以比賽為新春揭開序幕。比賽分4個階段進行，大家只要按時完成三項指定任務，發掘嶄新的拼砌技巧，就能爭奪「小小模型拼砌達人2025」的榮譽頭銜，嬴取限量禮品，拼砌並記錄新年精彩時刻！

新年好去處2025：香港樂高探索中心

開放日期：第一階段：2025年1月16日至2025年3月2日

地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號



新年好去處2025：將軍澳中心「七福好運祭」

愛寵人士必不錯過！將軍澳中心與Pawsome Island 聯手，攜手打造全全港首個以狗狗為主題的賀年市集，由八哥Mike帶領一班狗狗朋友化身七福神，加上寶船運載祝福與福氣，讓毛孩與大家共賀新春。

新年好去處2025：將軍澳中心「七福好運祭」（品牌提供）

新年好去處2025：將軍澳中心「七福好運祭」

開放日期：2025年1月9日至2025年2月2日（中午12時至晚上8時30分）

地點：香港新界將軍澳市中心唐德街9號將軍澳中心G/F中庭



新年好去處2025：香港仔中心「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」

提到新年，打麻雀絕對是大家的指定活動之一！今個新年，本地人氣盲盒麻雀貓首次以實體造型現身，打造出既富傳統祝福同時不失可愛的招財打卡位，大家必定要去沾沾福氣與財運。

新年好去處2025：香港仔中心「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」（品牌提供）

新年好去處2025：香港仔中心「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」

開放日期：即日起至2025年2月17日

地點：香港仔南寧街11號香港仔中心



新年好去處2025：香港ifc商場《錦繡萬象繪如意》新春藝術裝置

在香港ifc商場迎接一個最有詩意的農曆新年！今年商場以中國傳統山水畫為靈感，隆重呈獻「錦繡萬象繪如意」新春藝術裝置，一幅崇山峻嶺畫卷高掛於商場中庭，寓意繁榮興旺。畫卷綿延巍峨山脈與涓涓流水的實景，將中庭化身為如詩如畫的山水庭園。ifc商場特意揉合傳統文化藝術與數碼互動科技，活現荷花池中錦鯉暢游、園亭中繁花綻放等錦繡萬象，大家更可以個人聲線透過數位技術作畫，並即場製作獨一無二的新春吉祥福扇，祝願大家新一年吉祥如意、添運增福！

新年好去處2025：香港ifc商場《錦繡萬象繪如意》新春藝術裝置（品牌提供）

新年好去處2025：香港 ifc 商場「錦繡萬象繪如意」新春藝術裝置

開放日期：2025年1月16日（星期四至 2月12日（星期三）

時間：早上10時30分至晚上10時

地點：ifc商場一樓中庭



新年好去處2025：銅鑼灣時代廣場《幸運棋緣》迎新春

無論是《哈利波特》的巫師棋，還是《后翼棄兵》的棋局，當中的博奕都引人入勝。今個新年，銅鑼灣時代廣場攜手日本知名插畫大師北澤平佑，將露天廣場化成巨型棋盤，同時糅合春節元素，包括金元寶、年糖、棋子、風車、駿馬和祈願樹等，極富祝福意義。在時代廣場的2樓中庭及10樓食通天，還有8隻可愛的「幸運招財貓」，為大家招來幸福和財運。

新年好去處2025：銅鑼灣時代廣場《幸運棋緣》迎新春

開放日期：即日起至2025年2月16日 上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場、2樓中庭及10樓食通天



新年好去處2025：銅鑼灣時代廣場《幸運棋緣》迎新春 (品牌提供)

新年好去處2025：D2 Place「白紙新年市集」

每年D2 Place的重頭戲，都是白紙新年市集，今年更邀請到多位人氣KOL如謝曬皮、肥豪和細佬Jonas等人，相信場面定會非常熱鬧。同場設有即影即有主題相機，以及「新春幸運Level Up區」，可以透過籤文，預測蛇年運勢。最特別的是，由獲Lady Gaga、容祖兒和張敬軒等青睞的香港插畫師Isaac Spellman親自設計的利是封，由即日起至1月28日可以換領，看來傳統卻有創新的細節趣味。

新年好去處2025：D2 Place「白紙新年市集」

開放日期：2025年1月29日至2月2日(年初一至年初五) 下午1時至8時

地點：D2 Place 一期 2/F THE SPACE 及 7/F THE UPPER STAGE



新年好去處2025：D2 Place「白紙新年市集」 - 由獲Lady Gaga、容祖兒和張敬軒等青睞的香港插畫師Isaac Spellman親自設計的利是封。(品牌提供)

新年好去處2025：The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

燦子迷有福了！日本人氣表情包貼圖角色「SHO-CHAN」（燦子）將登陸陸尖沙咀The ONE，一次過滿足與鬼馬燦子聯同家人及小伙伴打卡、新年想入手喜愛的卡通人物單品或揮春的需求。

新年好去處2025：The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你（品牌提供）

新年好去處2025：The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

開放日期：2025年1月10日至2月16日（上午 10時至下午10時）

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭



吉星齊『燦』選物店

開放日期：2025年1月10日至2月16日（上午 11時至下午9時）

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭



新年好去處2025：LCX x M&M’S慶新年．樂無限

M&M’S 作為拜年必買糖果之一，一路陪伴大家成長。今次M&M’S多位成員齊集LCX，跳出年盒，與大家一齊開Party「慶新年」，大家更有機會可以走進M&M’S色彩滿Fun的家，近距離跟一眾主角拜個早年、打卡！

新年好去處2025：LCX x M&M’S慶新年．樂無限

開放日期：2025年1月11日至2月14日

地點：香港尖沙咀廣東道3號海港城海運大廈L3 LCX



新年好去處2025： 東薈城名店倉×KITKAT「幸運捕手」

人氣熱銷雀巢KitKat，今個新年與東薈城名店倉與KITKAT首度合作，結合日本東瀛元素與和KITKAT朱古力，以日本吉祥「緣起物」招財貓和達摩、神社、湯泉等打造出8個大型新春祈願裝置，讓大家身在香港仍能幸福滿載！

新年好去處2025： 東薈城名店倉×KITKAT「幸運捕手」（品牌提供）

新年好去處2025：東薈城名店倉×KITKAT「幸運捕手」

開放日期：2025年1月10日至2月16日（上午11時至下午10時）

地點：香港大嶼山東涌達東路20號東薈城名店倉



新年好去處2025：MOKO x Cheeky Cheeky「厚面的愛抱抱節」

1月除了有農曆新年，新春前夕1月21日更適逢「國際擁抱節」！今次旺角 MOKO 新世紀廣場誠邀本地人氣插畫家 Cheeky Cheeky 厚面子，以花墟、金魚街等經典本土地標為靈感，打造出繽紛街頭風打卡熱點，讓大家的新春及情人節充滿愉悅、溫暖和愛。

新年好去處2025：MOKO x Cheeky Cheeky「厚面的愛抱抱節」（品牌提供）

新年好去處2025：MOKO x Cheeky Cheeky「厚面的愛抱抱節」

開放日期：2025年1月3日至2月23日（上午10時至晚上10時）

地點： MOKO 新世紀廣場MTR 層中庭

