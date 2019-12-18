【職場女生】結婚就要辭職相夫教子　女性總是為了愛情犧牲事業？

中國女演員程麗莎在《妻子的浪漫旅行》節目上透露，自己為了照顧老公郭曉東，願意放棄事業全心全意留在家中相夫教子。為了愛情，你會願意放棄自己經營許久的事業嗎？因為男主外女主內的傳統概念，每當說到為愛放棄事業時，很多人都會直接把目光投到女人的身上，讓許多女人覺得為愛放棄自己的理想、犧牲自己的生活和事業根本就是理所當然。

還沒嫁郭曉冬之前，程莉莎在演藝圈發展不錯，一直都是女一號， 但婚後為愛放棄事業、 丟掉社交，甚至因為老公不批准而不穿短裙。（《妻子的浪漫旅行》劇照）

過去也常常聽到有些女人面對職場的壓力，忍不住感嘆，如果有男人願意跟她說：「請妳嫁給我，把工作辭了，讓我來照顧妳一輩子吧！」她一定會馬上答應。也常常在報章雜誌的明星採訪中聽到，許多女星說如果找到好老公，願意為愛放棄名利和事業。比較起來，女人比男人更願意為了愛情放下一切、遠走天涯，甚至放棄自己努力經營的事業，但難道男人就不可以為愛犧牲事業嗎？

這期，找來同樣願意為愛、家庭犧牲事業的男女，他們一個曾是推出過4張專輯的馬來西亞歌手黃威爾，另一個則曾任職品牌公關經理、並獲得「最佳員工獎」的吳欣怡。對於他倆而言，若犧牲事業能夠換取更有價值的東西，他們認為：「值得」！

（馬來西亞東方網） ▶黃威爾 ▶馬來西亞男歌手 ▶39歲

▶吳欣怡 ▶曾任職品牌公關經理 ▶35歲

問：當初為什麼會犧牲事業回歸家庭生活？

黃：自結婚生孩子之後，大家都能發現我的作品慢慢減少，但不完全是因為我要照顧孩子還是為愛犧牲了事業，而是碰巧遇上了本地歌唱業的萎縮，所以開始轉向幕後，間接有了更多的時間照顧孩子。當初其實也沒有刻意和老婆商討誰應該留在家中照顧孩子，因為我知道我老婆的事業心很重，她有很多想完成的東西，再加上自己一直都是「workfromhome」（在家上班），所以很自然地，我開始減少工作量，回家當家庭主「夫」。不過，我並非完全沒工作，我仍有接一些與音樂有關的工作或演出，但需要配合載送女兒上下學的時間，如果遷就不到，我寧願放棄工作機會。

吳：在未婚，當人母之前，我是一個事業心很重的女人，坦白說，我從來就沒有想過我會甘願留在家中當家庭主婦。但有一次，我把女兒送到托兒所，她哭得非常淒涼，我見狀後上車也淚流滿面。我一直對大女兒很愧疚，因為工作關係，在她3個月大的時候，我就已經把她送到托兒所照顧，所以導致她比較沒有安全感和自信。所以當懷上第二胎時，我就決定辭職回家照顧孩子。雖然當時我和老公的薪金相差不大，但或許是男主外，女主內的傳統概念以及為人母后的天性，讓我願意犧牲自己的事業。

「在未婚，當人母之前，我是一個事業心很重的女人，坦白說，我從來就沒有想過我會甘願留在家中當家庭主婦。但有一次，我把女兒送到托兒所，她哭得非常淒涼，我見狀後上車也淚流滿面。」（《BB來了》劇照）

問：回歸家庭，最大的挑戰是什麼？

黃：我本來就是一個不太理會身邊人說什麼的人，所以即便有人批評我「靠老婆」，但我知道自己不是就好，因為我還是有賺錢，只是或許不比老婆來得多。有時老婆也會不經意露出嫌棄我沒賺錢的口吻和臉色，說真的，真的很打擊。但我一直認為，賺錢有很多管道，包括可以開Grab或是替人補習等等，不過相比起賺更多的錢，我目前很享受和女兒相處的每一刻，能夠見證她的成長，我認為是一種福氣。比起女人，男人對自己當父親的感觸會來得比較慢。女兒出世時，我也沒有意識到自己已為人父，就只是覺得家裏多了一個會哭鬧的嬰兒，直到女兒學會說話，我們兩父女開始有了對話，感情才慢慢建立起來。

吳：對於我而言，從一個事業性的女人回歸家庭生活最大的挑戰在於旁人的指指點點和態度。我是以一級榮譽學位的大學畢業生，所以當時很多人就會調侃我說：「浪費文憑！」還記得有一次，接獲一通電話銷售，當對方知道我是一名家庭主婦的時候，竟然直接蓋電話，因為對他們而言，家庭主婦是沒有消費能力的一群。當時我真的很沮喪，加上當時老公因為工作和上學的緣故，感覺身邊缺少了一個可以支撐我的人，所以每次都要努力說服自己。

「我本來就是一個不太理會身邊人說什麼的人，所以即便有人批評我「靠老婆」，但我知道自己不是就好，因為我還是有賺錢，只是或許不比老婆來得多。」（《慳錢家族》劇照）

問：你贊同「男主外女主內」的傳統說法嗎？

黃：我認為經營一個家庭男女有責，但沒有所謂的應該或不應該，比如說：男人不應該當家庭主夫嗎？或是女人結婚後就應該留在家中相夫教子之類的，只要兩夫妻滿意現況，有何不何呢？我和老婆現在是分隔兩地，她在彭亨工作，我留在吉隆坡照顧女兒，兒子則交給保姆照顧，家中主要的經濟來源是老婆。我和老婆的價值觀其實有點不同，她比較缺乏安全感，所以非常執着於收入數字，而我則認為，活得快樂、有意義，比一切來得重要。不過，即便如此，我們還是非常尊重彼此的想法。

吳：我可以接受「女主外男主內」，但我不知道我老公可不可以，因為很多礙於面子和自尊心的關係都不願意回歸家庭。我和老公自中學就認識，相識至今已有18年，其實無論之前在學業上還是工作上，我的表現一直都比老公出色；我是大學畢業，他當時只是文憑畢業生。當時我發現，老公承受的壓力很大，所以我願意放慢腳步，讓他追上來。2年前，他受到上司的賞識，獲得公司分發的獎學金完成學士課程，現在已是某建築公司的高級經理。

「我和老婆的價值觀其實有點不同，她比較缺乏安全感，所以非常執着於收入數字，而我則認為，活得快樂、有意義，比一切來得重要。不過，即便如此，我們還是非常尊重彼此的想法。」（《殺破狼·貪狼》劇照）

親愛的，你認為愛情和工作哪個比較重要呢？希望我們都能擁有事業、愛情兼顧的能力與幸運！女人要在工作上有所發揮，一定要先過愛情這一關。很多上班族女性為了愛情犧牲了工作，彷彿對工作沒有企圖心才是做女人的本分。表現出一副工作誠可貴，事業價更高，若為愛情故，兩者皆可拋。但我觀察男人甚少會如此去思考，所以愛情真是女人的死穴。​

縱然愛情是女人的死穴，但愛情和工作絕對不是只能二選一！你也希望自己能夠愛情、事業兩得意嗎？按圖看看專家建議吧▼

+ 4 + 3 + 2

兩性調查局：近八成網民選擇兼顧

本報對「你會為愛犧牲事業嗎？」進行一項網上調查，共吸引1300個人網民參與，其中996個人表示：「不會，因為愛情和事業能夠共存」；296個人則表示：「會，因為另一半才是陪自己走過一輩子的人」。

網民說：

77%：不會，愛情和事業可以共存

23%：會，因為另一半才是陪自己走過一輩子的人

Ai Ling：如果經濟允許，我會放棄事業。

Jasmine Kit Mang：放棄事業不一定是為愛情，可能為孩子

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】為愛犧牲事業，我值得！】