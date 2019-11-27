日本百貨鼓勵女員工M到戴經期襟章　望體貼女性　網民轟侵犯私隱

女士們月經期間難免有身體不適的情況，更可能因而影響工作表現。日本大丸百貨大阪梅田店早前就設立全新樓層「Michi Kake」，作為女性生理及身體狀況專區。公司為配合新樓層，為女員工提供「經期襟章」（生理バッジ），引起當地網民熱議。公司指出相關措施並非強制，目的是希望體貼女性，讓員工及顧客多點體諒相關員工，但網民卻批評有關做法是侵犯私隱，「根本性騷擾！無法理解」。

大丸百貨大阪梅田店早前為女性員工提供經期襟章，讓正值生理期的女同事戴上以作識別。（Twitter「itm_nlab」圖片）

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大丸百貨大阪梅田店早前於5樓設立主打女性生理及身體狀況的「Michi Kake」專區，出售化妝品、女性補健藥品、內衣褲及衛生用品等，同時與插畫家合作，設計了專屬角色「月經醬」（生理ちゃん），並為女性員工提供經期襟章，讓正值生理期的女同事戴上以作識別。

百貨公司的公關指出，在日本職場文化中，女性的經期是難以啟齒的煩惱，因此希望創造一個對女性友善的工作環境，營造開放交流的氣氛及創造同伴意識，讓同事及顧客多體諒及協助因生理期不適的同事，「公開自己正在經期，不也可以被視為是一種積極正向的行為嗎？」。

為了宣傳「Michi Kake」專區，百貨公司與插畫家合作，設計了專屬角色「月經醬」（生理ちゃん）。（Twitter「koyapu」圖片）

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經期襟章設計分正反兩面，正面為一般名牌，當員工正值經期時，則可以翻到畫有角色「月經醬」的一面。公司發言人指，相關措施是實驗性質，並無硬性規定員工配合，亦有心理準備會被社會批評，將會依照效果檢討未來會否繼續使用。

「經期襟章」自推出後於日本網絡引起熱烈討論，不少網民擔心相關措施會變成逆向歧視，會侵犯員工私隱，甚至令女性成為性騷擾對象，「為什麼必須向客人強調『我月經來』呢？」、「根本性騷擾！無法理解…生理期已經夠不舒服了，還要造成更多壓力」。

亦有網民認為，如公司希望營造體貼女性的工作環境，可以考慮更實際的措施如生理假、減少工作活動或於女廁提供免費的衛生用品等等，「有時間做這種襟章，還不如讓人家休息」、「就算不戴這個襟章，人們有所謂的想像力。當看到不舒服的人時，不論該女性是否正值生理期，都抱持着體諒的心情才是最重要的吧」。

（綜合）