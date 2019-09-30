破解「女上司陰影」！學懂運用女性特質　如何剛柔並重事半功倍？

女上司真係人見人驚？

有讀者同我講，佢最近見咗份工，個新上司係女人，而佢曾經有過「女上司陰影」，好怕同女上司合作，問我應唔應該Take呢個Offer。佢令我諗起，曾經有人同我講，如果見工時發現上司係中年女性，一定要睇下佢有無帶結婚戒指，或者個樣Dry唔Dry。再者，你應該都經歷過，每次有朋友呻上司蠻不講理的時候，總有人回應：「你上司女人嚟架？」然後就話：「難怪啦／有排你受啦……」

呢個世代，男女都能夠位高權重，究竟一個有權嘅女人係咪比男人可怕？

作者：詩寧

女上司一定「難頂」？不一定，一段情況下，有家庭嘅女上司情緒係穩定啲。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

單身女上司較易發脾氣？

女上司最為人詬病的是其個人的情緒控制，不能否認，女性身體的確有唔同周期，而且荷爾蒙轉變又真係會令女生情緒受牽動。但能唔能夠控制這種「牽動」？就視乎每個女生嘅修行喇，而修行係由先天性格、生活圈子、工作經驗、人生閱歷等等而來的。咁樣睇，家庭事業兩兼顧嘅女性，所進行過嘅修行或者EQ嘅鍛鍊又真係比單身女性繁複，特別係耐性同時間管理能力方面，一邊返工一邊要處理仔女學業或其他家庭決定，如果佢小小事就發脾氣，唔好話份工啦，佢自己家庭都好難打理得好，所以一段情況下，有家庭嘅女上司情緒係穩定啲。

不是沒有好的女上司，前題係，高質嘅女高層，數目唔多。（《合約男女》劇照）

當然，凡事總有例外，我有幸遇過單身女上司係溫文高貴、聰明有效率的，不過佢出身自書香世家、又飽讀詩書仲瑜珈靈修再加上對其宗教信仰非常堅定……所以，我從呢位修行咁深嘅單身女上司都學到好多嘢，但前題係，呢啲咁高質嘅女高層，數目唔多。

特首林鄭月娥一向被指作風強勢，上周四（26日）聯同4名局長到伊館展開首場「社區對話」，未知表現有否一改你的觀感？（資料圖片／盧翊銘攝）

硬頸只會換來攬炒

男女都好，脾氣人人有，所以我唔會話發脾氣嘅上司就一定係衰，最少佢嘈完鬧完，起碼知佢想點吖。反而一啲過份自我、硬頸嘅上司先係麻煩製造者，無論做咩事只係為咗啖氣、為咗贏，甚至不惜犧牲其他人嘅尊嚴同前途，面子大過天。呢種上司只會為下屬增加揹鍋同食死貓嘅風險，一味強硬衝衝衝，將一啲明明用軟功兜個圈就完成到嘅事，為咗唔輸得而衝埋去，結果就是攬炒。

林鄭月娥曾表示，讀書時期幾乎次次考第一名，曾「失手」考第四而為此痛哭，「好打得」形象深入民心。（資料圖片／歐嘉樂攝）

其實做人唔一定要考第一，女性若懂得剛柔並重，會令自己同同事都更快樂，咁難先爬到上高位，不如好好運用女性特質令自己更上一層樓，例如大部份女性都比男性細心，處事多留意細節，做決定或安排時通常都諗多一步，一個人預早有兩手準備，做事當然係事半功倍，唔使等有事發生先徬徨亂出招。不過咁，細心同小心眼係兩回事，過份細心變工心計就會好醜陋喇。

真正聰明嘅人，係會讓自己喺歡呼聲之中上神枱，而唔係全Team人怨聲載道陪你犧牲。（《Second act》劇照）

一個上司想服眾，除咗叻之外，更重要係能屈能伸、知所進退。打工仔，當然明白向上爬、想邀功係人之常情，只要你令同事條氣順，其實大家唔介意配合你畀位你擦鞋，但若然你有次做錯決定，不妨考慮下道歉、轉個彎用其他方法擦鞋，一樣會達到升官發財嘅目的，真正聰明嘅人，係會讓自己喺歡呼聲之中上神枱，而唔係全Team人怨聲載道陪你犧牲。