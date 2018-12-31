Netflix《黑鏡：潘達斯奈基》 互動電影超展開12結局　全觀眾操控

《黑鏡（Black Mirror）》系列一直不會令人失望，觀眾們引頸翹望的第五季，近日盛傳將在2019年推出，但《黑鏡：潘達斯奈基（Black Mirror：Bandersnatch）》卻已率先上架，更是全新的「互動式電影」，主角命運可由觀眾左右！

沒有一集《黑鏡》比這集更《黑鏡》。

全新互動式電影：12個結局，全由觀眾選擇

所謂「互動式電影」，即如遊戲一般，觀眾看到半路，會有二選一的題目，控制主角的決定。有關這樣的設計，其實在小說中並不新鮮，要是各位在小時候曾讀過《雞皮疙瘩（Goosebumps）》系列的「遊戲書」，對這玩法一定不會陌生。但在電影能做到這效果確是新鮮，充份運用了網絡平台的優點，而且選擇過後，連接自然，絕不突兀。

有別於一般電影，《Bandersnatch》的片長「因人而異」，你可以在50分鐘內看完，或是花上兩小時，全看你作了怎樣的決定。它的劇本並非如一般電影般「白紙黑字」，作者Charlie Brooker為了製作電影，自學了電玩軟體語言 Twine，編寫程式，為《Bandersnatch》故事的「分流」和複雜的發展拿靈感。

這部非一般《黑鏡》，花了兩倍的成本，也花了兩倍的製作時間。但Brooker卻打趣道：「通常《黑鏡》只有一個結局，而不是12個。」

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+ 7 + 6 + 5

（內含劇透）

誠實看後感：新鮮好玩，但也想「爆粗」。

筆者跟大部份觀眾一樣，電影一推出，便急不及待「試玩」。電影先由無關痛癢的選擇開始，由吃甚麼早餐、聽甚麼歌，到後來便是真正左右主角命運的決定。19歲的Stefan在單親家庭長大，是編寫遊戲程式的天材，一天到遊戲公司應徵，自薦自己設計的遊戲，惡夢卻因此開始。雖然，劇本的設計本十分「古惑」，因為主角Stefan 一直在吃「藥」，亦需要看精神科醫生，令一切結局都變得理所當然。

決定能左右角色，當然好玩。但更有趣的時，主角Stefan 到後來並不會乖乖就範。到了電影中段，他開始意識到不能自已，而這也是觀眾跟角色「互動」、甚至談天的時候。當主角問及：「是誰在控制我？」的時候，相信很多人都會選擇「Netflix」這項，還試圖解釋甚麼是「Netflix」，而非跟着劇情發展，選一個「適當」的答案。

不同的答案會引致不同的結局，雖然結局有12個之多，筆者乖乖看完，雖然是為了滿足自己的好奇心，但其中也有想「爆粗」的時候，因為想看另一個結局，故事便以「回帶」的形式再來一遍，而不到作者原先的「最終結局」，電影是不會自己停播的。但當你想「爆粗」時，便正中Charlie Brooker下懷了。

(《黑鏡：潘達斯奈基》劇照)

我們真的有選擇嗎？沒有一集《黑鏡》比這集更《黑鏡》。

筆者小時候時時忽發奇想，要是我們的人生不過如電腦遊戲《模擬市民》一般，我們以為自己能決定所有事，有自由的想法，但真實卻是沒有呢？而《Bandersnatch》就似是這想法的延伸。

看畢或「玩」畢《Bandersnatch》的人都會有一種感覺，其實做甚麼決定引領的結局都差不多，即使是重大的決定，都不能真的影響Stefan的命運，結局往往不如你所想。其中有一幕是這樣的，Stefen的電腦上出現：「我在Netflix上看你，我為你作決定。」當我們看《Bandersnatch》時，我們似是在看一個警世故事，但說不定我們也在另一個故事中？可以說，沒有一集《黑鏡》比這概念更《黑鏡》。

因為先前的是領悟，這集卻是體會。

Sources：Vox