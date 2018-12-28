【蒙上你的眼】Netflix新戲全人類自殺？比《無聲絕境》更刺激！

以「末日」作背景的電影很多，不是自然災害，就是不明外星生物侵襲，觀眾就是愛這老戲碼，但若你想要些新鮮感？ 早前有《無聲絕境（A Quiet Place）》，不許人發出絲毫聲音；而在Netlfix剛上架的《蒙上你的眼（Bird Box）》，則拿走五光十色，蒙着眼睛求生。

誠實看後感：緊張情度直逼《無聲絕境》，受批評只因結局太令人「揼心口」？

《蒙上你的眼（Bird Box）》乘着《無聲絕境（A Quiet Place）》的熱潮，同樣以不明生物侵襲，主角們作為倖存者，展開一場展達「兩小時」的求生之旅。

故事講述那不明「生物」無色無形，猶如《霧地異煞（The Mist）》中的怪物，但卻更可怖，只要輕輕一瞥便會令人看到幻覺，繼而自殺。女主角Malorie（Sandra Bullock 飾演）本是一位孤僻的藝術家，懷孕的她到醫院檢查期間，周遭的人卻開始自殺，在高樓上一躍而下、自焚、吞槍等等⋯⋯Malorie抱着大肚子，獲躲在屋子內的人救到室內。似一般「末日求生片」，屋內一行人性格各異，有勇敢的男主角Tom（Trevante Rhodes 飾演）、自私自利的、怪力亂神的⋯⋯他們各展所長，希望能逃出生天。

（《蒙上你的眼》劇照）

戲碼不怕老舊，只要處情夠緊湊，觀眾也自然看得「過癮」。《蒙上你的眼（Bird Box）》片長足足兩小時，雙線敘述，互相穿插，分別是以上所提到的，鏡頭一轉卻只剩Malorie跟兩名小孩，他們在樹林、河流中，找尋生路。筆者看着雖略嫌片長太長，但過程卻也可算是十分緊張，即使是獨自在家中欣賞，也完全不想停下來，只是想看他們盡快獲救。「爛茄」及IMDb評分遍低相信是因為它的結尾，因為這類驚慄電影，要不跟《無聲絕境》般打敗怪物，要不跟《霧地異煞》般，即使有兩個結局，也算是一個「好結尾」。筆者無意劇透，只想說《蒙上你的眼》的卻似是：個多小時的鋪陳，就這樣？

+ 6 + 5 + 4

生存不等於生活，要活下來你必需要相信甚麼。

雖然如此，作為Netflix自家製作，在網上欣賞的電影，《蒙上你的眼》絕對值得一看，替主角們捏一把汗。劇情鋪排雖有瑕疵，但當中說到的一點卻值得深思，就是男主角Tom在逆境中的態度：「生存不等於生活，要活下來你必需要相信甚麼。」

看這等「末世」電影，筆者總是幻想：要是世界真變成那樣，我一定是在電影開初那些不小心死去的嘍囉，一定捱不到到「安全屋」，絕處求生，因為笨拙又不夠體力。然而，在《蒙上你的眼》中，最深刻的不是恐怖死狀，而是當一行人不得不離開「安全屋」，到危險的戶外補給，他們駕駛着塗黑了車子，當車子因輾過屍體而有點顛簸時，人人都十分驚慌，只有Tom道：「就只是地面不平罷了。」又及後來，他跟在亂世中誕生的孩子說：「外面有樹、有小鳥，還有很多其他小朋友，將來你們一定能看到。」Malorie開口大罵，Tom卻道：「生存不等於生活，這無關現在，而是將來可能會怎樣，你總得相信甚麼。就似是你明知人終有一天會死，我們還是會愛。」

（《蒙上你的眼》劇照）

這樣的一回事，有人稱它為角度，有人稱它為信念。這也似筆者最喜歡的電影《美麗人生（Life is beautful）》的情節，在戰亂中爸爸為了讓兒子有一個正常的童年，便跟兒子把集中營說成是遊戲一般，躲開士兵「得分」，答應勝出便能坐坦克，最後連臨死時也不忘「搞笑」，把最美麗的回憶留給兒子。我們幸運，沒有怪物、香港也沒有戰亂，但我們又是否受了侵襲而不自知呢？又「生活」了沒有？

《蒙上你的眼》雖然評分不高，評語好壞參半，但勝在劇情緊湊，而且還有奧斯卡影后Sandra Bullock 及《月亮喜歡藍》的男主角Trevante Rhodes演出，大大彌補了結局的不足，這兩小時絕對值回票價。