2019新年戒三分鐘熱度不只靠自律！世界夠艱難　大計如何從容實踐

剛踏入2019年，不少人還忙着為2018年作總結，更多人則是為新一年訂立新目標，沸沸騰騰。但這等熱情時時不到年中便「煲乾水」，到底新一年要如何逃離三分鐘熱度，成為一個更好的自己？

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每年年度大計都失敗，或許只因說錯一句說話？

美國休斯頓大學商學院市場營銷系教授Vanessa Patrick，曾邀請了120名大學生參與實驗，測試如何能更有效地對抗引誘。她把學生分為兩組，一組在面對垃圾食物時，要說：「我不可以吃X。」另一組則說：「我不吃X。」

研究發現，說「我不可以吃」的組別中，只有約四成人成功對抗引誘；而說「我不吃」的組別中，則近七成人成功。雖然，參與實驗的人數不多，或令實驗效果有所限制，但不過換掉一字，便能更有效地改掉壞習慣，以此為年度大計第一擊，一試也無妨！

目標並非愈大愈好！

說到改變，若說需要的是努力，其實更多的是耐性。

不論是筆者平日愛看的極簡主義Youtuber Matt D’Avella還是暢銷書《Atomic Habits》的作者James Clear都不若而同地主張，目標應由淺入深，即最好是簡單到不能拒絕的目標，因為所有新年目標，都是有關習慣，最重要的是能持之以恆。

例如，筆者身邊很多朋友，不論男生女生都想養成做運動的習慣，但相比起一擲千金買下健身室會籍，再強逼本來毫無運動的自己天天「訓練」，其實更應訂立循序漸進的目標。因為，若「新習慣」難度太高，便似是活受罪，只剩挫敗感，也很容易令人放棄。因此，他們建議，開始時的目標愈簡易愈好。Matt D’Avella在影片提到，要問自己對新習慣的信心有多強，不到八成，就必須降低難道，即使一星期只做一次運動，也是一個好開始，起碼能維持。

有趣的是，James Clear也提到若面對失敗的「對策」。因為很多人在維持不到後便徹底把目標拋諸腦後了，他在書中寫道，這時便應把目標分拆，這樣便能重拾動力。

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寫下「理想的一天」：有多仔細、要多細仔！

寫下來吧，不少「達人」都是這樣提倡的，但到底怎樣寫才有用呢？紐約威爾康奈爾醫療中心的心理醫生就認為除了把每日的行程寫下來，要多仔細有多仔細，也應把失敗的原因寫下來，好好檢討。筆者同意不論是用電話手機應用程式的行事曆，還是紙張日記，把一星期、一月要做的事事先寫下來，也是好的。但寫失敗原因未免太「不近人情」，要是我們已無法完成目標，又會否堅持寫所謂的檢討呢？

世界已經夠艱難；進步，其實可以從容地實踐。Matt D’Avella也建議，可以花15分鐘把自己「理想的一天」寫下來，由哪時起床，到吃甚麼、做甚麼都要寫得非常仔細，再從而決定應該訂立甚麼習慣，因為這樣才能找出真正想要的「自己」。

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想搣甩三分鐘熱度，即睇圖學更多「小貼士」＝＝＞

Sources：Noosa News, Health Matters, Psychology Today