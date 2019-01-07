【iPhone】每年花608小時玩社交媒體　實測：隱藏功能助戒手機癮

近日，在網絡上看到一則文章，標題大意：一年看200本書背後的簡易真相。本以為是老生常談，進內卻是一道數學題，答案要人反思－要是我們有時間看手機，為何沒時間看書呢？若你還未想到2019年的目標，或許可以從看書開始？

（vcg）

放下手機，一年可看超過200本書？

書的好處，相信筆者不用多談。我們都知道要看書，只是往往推說沒有時間。早前筆者看到的那篇文章由Charles Chu撰寫，在網站Better Human發布，當中他算了兩道數學題，內容大概如下：

美國人平均每分鐘看200至400字，而一般非小說類型的書大概五萬字，他計算出，若以每分鐘看400字的速度來看，要看200本書，便需要417小時。看到這兒，讀者們一定會疑問：哪兒擠出那些時候呢？因此，Charles Chu又算了另一道題：

美國人每人每年花608小時在社交媒體上，1,642小時在電視上，合共便是二千多小時。要是把全部時間花在書本上，可以讀超過1000本書。

化作中文書，一般人的閱讀速度為每分鐘看300至500字，而根據《香港尼爾森媒介指標2017年終報告》，香港人至少日玩手機三小時，相信現在只有增無減；去年CSM的收視調查亦指出目前香港電視人口逾600萬，其中有456萬名電視觀眾每天收看3.8小時節目，香港的市民收看節目仍以電視機為主。雖然，我們也時時可從電視或手機上獲取有用資訊，但更多其實只是在白白浪費時間，兩者合共的時間，可大概看到多少本書？相信不比美國人的少。

（手機截圖）

要減少使用手機時間？iPhone「螢幕使用時間功能」是你的好幫手。

那我們現在沒有籍口不看書吧，但知易行難，到底怎樣才能有效「戒掉」手機「癮」呢？iPhone「螢幕使用時間功能」或是一個不錯的工具。

－震撼的使用報告

「螢幕使用時間」是在iOS系統內的功能，需在設定中開啟。一進入頁面，便能看到自己當天的使用報告，包括整體時間、甚麼程式等等，還會隨着查看等時間，數據亦會有所調整，因此建議各位在睡覺前查看報告便最精準。功能於去年推出，筆者初次使用，也感到非常「 震撼」！在不知不覺間，一小時平均查看電話五次，而螢幕的使用時間，平均一天竟達約5小時之久，一週總計便達38 小時！這樣詳細又個人的報告，正好提醒了我們，到底浪費了多少時間。

－關掉個別App功能

但的確，有時候工作需要，也需使用手機，而筆者有時也會在手機上看書，使用螢幕，未必全然是浪費時間。但在「螢幕使用時間」的功能用，除了「停用時間」的選項，設定遠離螢幕時間表，也有「App 限制」的功能，限制個別App的使用時間。那便可以針對某些程式，大大減少浪費的時間。各位又不妨看看查看自己平均一天花了多少時間盯着手機？

當然，手機雖然是最大的「引誘」，但「戒掉」以後，要建立閱讀習慣，還是要多加努力。以下的一些「小貼士」，或能幫助你：

Sources：Quartz