【有毒面膜】獲多位女星推薦？嚴選真正安全又保濕的品牌清單

女生每天不辭勞苦的護膚，勤敷面膜也是想讓肌膚白皙飽滿。美妝世界每天都有令人心動的新產品推出，品牌大多邀請明星代言以增加產品的吸引力與公信力。相信大家都有因誤用不合適的護膚品而導致皮膚敏感的經驗，近日消委會公佈一款名為「MYRTUS 8 MASK」的面膜經政府化驗所檢驗出含有類固醇物質的「氟輕鬆」，不當或過量使用會引致皮膚問題及全身性副作用，後果嚴重應立刻停用。

含類固醇物質的「氟輕鬆」屬於《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥，面膜獲多位女星推薦（網上圖片）

衛生署近日呼籲市民不要購買或使用一款名為「MYRTUS 8 MASK」的面膜，政府化驗所的檢驗結果顯示，該款面膜屬類固醇物質的「氟輕鬆」，屬於《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥，只可憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。不當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等，副作用嚴重應停止使用。

「MYRTUS 8 MASK」面膜獲多位藝人於社交媒體推薦，聲稱使用一片肌膚即時白嫩透光，超強保濕抗敏感及消炎作用，於多個網購平台出售。宣傳廣告於網絡世界無處不在，加上明星加持與網購的便利性，容易令女生一時心動而購買了大堆護膚品。購買護膚品前，理性地撇下明星效應才可以選擇到適合自己膚質的護膚品。

無論是乾性或油性的皮膚，乾燥的冬天都需要加倍滋潤。保濕面膜可以為肌膚深層補水，乾性肌膚可選用含潤膚油成分的面膜，平衡水油分泌。而油性肌膚則應選擇水感面膜，滋潤度高的面膜有機會導致暗瘡或油脂粒。敏感性皮膚要嚴選面膜成分，美白與抗衰老的面膜一般容易引致過敏。

消委會曾檢測了市面上四十款保濕面膜，以下七款為當中整體表現較佳的選擇：

+ 3 + 2

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