【放空有益身心】無聊人更有創意？研究：樂於付出　性格更好　

香港工時過長位居國際前列早已不是新鮮事，就連假期的活動也要排得滿滿，彷彿沒有充分利用，在家中無所事事也是種罪過。而我們也不容許自己閒著，直到睡前一刻也不願放下手機，腦袋亦因此長期處於緊張狀態。有研究顯示感受無聊的時間好好放空一下，有助刺激想像力與洞察力，引發更多創造空間。學會放鬆，了解放空帶來的四大好處，享受這簡單的滿足感。

放空有助穩定情緒 舒緩負面感覺

放空有助降低欲望，焦慮的感覺也會隨之減少。（《海街日記》劇照）

無聊的時候你會做什麼？大概是在滑手機，瀏覽社交平台。看到了一張極光的相片，你可能會羨慕到了冰島旅行的朋友，認為這樣才算是享受生活，為自己好像錯過了什麼開始莫名的失落。無聊一下可以減低你對「錯過」而產生的焦慮感，就如你不會因為錯過了減價的廣告而消沉。心理學家Doreen Dodgen-Magee指出當你選擇在無聊的時候放空，便不會因為外在的刺激產生負面情緒，專注於屬於自己的時間，當你暫時將欲望降低，焦慮的感覺也會隨之減少。

無聊的人比不無聊的更有創意

無聊時讓思緒放任做白日夢，徹底放鬆身心（《海街日記》劇照）

就如牛頓當年於蘋果樹下放空時，被樹上掉落的蘋果引起思考至後來發現地心吸力。小時候經常因為無聊做出了許多天馬行空的傻事後被大人們狠狠地責罵。英國心理學家Sandi Mann指出正正就是這些無聊的感覺令我們想要突破沉悶，為了尋找刺激而激發起創造力。所以無聊時讓思緒放任做白日夢，更有可能思考出具建設性的想法，很多時候有意思的想法都是在放空時突然靈機一動的閃現的。

無聊能讓你成為一個更好的人

無聊的時候所有事都像在慢鏡播放，要活在當下先要學懂好好的無聊一下（《海街日記》劇照）

一項愛爾蘭的研究指出，無聊可以令人更樂於付出。研究人員發現無聊的生活會減低自我認同感，當我們感到無聊時會開始對身邊的環境的感知度減低，會嘗試透過付出來重新自我定義，我們會更樂意參與公益活動，例如捐血、當動物義工、整理物品損贈給慈善機構。無聊的時候所有事都像在慢鏡播放，平日匆匆走過錯過了城市的風景，閒下來時不再低頭滑手機，要活在當下先要學懂好好的無聊一下。

放空有助腦部釋出更多記憶空間 增強記憶力

延伸閱讀：

【Miley Cyrus結婚】九年歷盡離合 修煉更好愛情：感謝生命中有你

【無敵破壞王2】友情會變 閨蜜不盡相同 彼此成全令感情強大

【插畫】25+簡易穿搭技巧 ：真實還原日系女生優雅打扮要訣！

每天享受放空的無聊時間，將有令人驚喜的效果（《你好，之華》劇照）

當你費盡心力也想不到解決問題的方法，證明腦袋已非常疲憊，和電腦一樣面臨記憶體飽和的情況，需要釋出空間才能繼續運作。腦袋和肌肉一樣，激烈運動過後需要緩和。就如工作被項目上一個小問題卡住了，離開辦公室到室外吹吹風，徹底放鬆腦袋才能保持思緒清晰，完全停止思考後會突然有新靈感湧現。

所以說，不要再把工作表排得密密麻麻，每天享受放空的無聊時間，將有令人驚喜的效果。至於習慣性放空的你，做得很好，繼續保持輕鬆的心態生活，享受放空帶來的好處。

更多放空帶來的好處：