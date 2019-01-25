【創業】實現亡母心願　退學守服裝店　二缺一：以前覺得還有時間

Cherry年僅20歲，只看外表，大概沒有人猜到她與媽媽（蕉媽）創辦了自家設計的服飾品牌。由挑選布料、畫設計圖、送去工廠打版，都由母女二人一手一腳包辦。一邊讀書一邊管理網上服飾店，蕉媽成為她最強的後盾，「媽媽曾經在服飾店工作，對設計衣服有一定認識，而我就一竅不通。」 只是去年五月，她的母親驟然而逝，擔子重了許多，她還是忍著痛把小店繼續經營下去......

Cherry與媽媽一手一腳建立自家品牌。（IG@banananaxx）

母毅然辭職助創業

開店的契機，很簡單，因為兩母女都是「貪靚」之人，初初只是普通零售店，近兩年才開始做自家設計。女兒一句「不如自己做衫啦？」，母親辭去全職文員工作成就女兒的夢想，想不到也因此找到自己的夢想。「媽媽好喜歡這間店。」很多人害怕變老，隨年華老去，生命會變得如死水，找不到新的樂趣。年近半百，蕉媽卻找到讓自己傾注熱情的事，「因為當時我仍在讀書，不能兼顧太多，大部份設計圖都是由她繪畫，與廠商溝通打版也是由她負責，每次擺市集她都會在。」

以前覺得事情可以慢慢做，總是覺得還有很多時間，待媽媽等不到了，才覺後悔。 Cherry

店內的環保袋印上蕉媽的樣子，人雖不在，精神猶存。（IG@banananaxx）

蕉媽的存在，可以讓Cherry放心追夢之餘，也可以顧及自己的學業。別人說家是永遠的避風港，從前覺得再重的擔子，都有媽媽分擔，店內的大大小小事，都有媽媽幫忙，「因為覺得她可靠，所以任何事都依賴了她。」蕉媽卻渾然不覺大壓力，Cherry憶述媽媽總是對店內的事充滿熱情，不時提出自己的新想法，「除了外出的服飾，她也想做睡衣、甚至做飾物系列。」學業太忙，她總是以「遲下先啦！」回應媽媽的新念頭，「以前覺得事情可以慢慢做，總是覺得還有很多時間，待媽媽等不到了，才覺後悔。」

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蕉媽患病兩年，病情反反復復，卻一直把小店的事擱在心上。只要身體狀況許可，她都會參與每次市集，「只要看到別人欣賞自己的設計，就會覺得很有成功感。」即使彌留之際，她仍然放心不下，仍然語重心長地交待Cherry，「她跟我說，以後只得我一個，每件事都要自己處理。」病情急速惡化，入院兩個星期，蕉媽便去世，「當刻感覺是發生得太快，以前幾乎每天都和媽媽一起工作，身邊卻突然沒了她，一定會有不慣。」

黑白格的連身裙，是蕉媽生前留下最後的設計。（受訪者提供）

+ 3 + 2

我覺得自己和媽媽的心意相通，我相信我做的事就是她想做的事。 Cherry

退學守住母心血

「媽媽去世時，我剛剛升上大學。」修讀廣告設計的她，原本打算畢業後投身廣告行業，「但我不想浪費了媽媽的一番心血。」最親的人突然去世，難免需要時間平伏，但店內的事接踵而來，不容許她停滯下來，頓時失去了靠山，她要獨自一人處理所有工作。「其實那段時間，還是會無故就哭，但只好跟自己說不要想。」 忍著失去至親之痛，繼續把媽媽的心血結晶經營下去。

「開學兩個月，就覺得自己分身不暇，無法同時兼顧學業和工作。」她毫不猶豫地選擇了工作，申請退學，把蕉媽生前的願望一一實現，「我覺得自己和媽媽的心意相通，我相信我做的事就是她想做的事，她也會一直在天上默默看著我。」

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