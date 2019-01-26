【石原里美】直率不做作！不是典型女神為何女生都愛她？

曾經有人說過男生都愛新垣結衣，女生卻想成為石原里美，根據日本調查，男生理想中的女友是新垣結衣，但女生理想中的樣子卻是石原里美。男生與女生眼中的「女神」往往截然不同，新垣結衣在劇集中大多飾演清純可愛、帶點傻氣的角色，鏡頭面前永遠都是一把沒有「加工過」的純黑髮，形象深受男生歡迎。然而，女生卻更嚮往成為石原里美，到底外型不是典型女神的她，何以成為女生心目中的「女神」呢？

石原里美是不少女生心目中的女神。（IG@satomisquad）

非典型的真性情女生

日本女生一向予人溫柔、小鳥依人的感覺，雖然時代變遷，但仍有不少人覺得典型的日本女性應該要懂得料理家務，廚藝精湛，婚後在家中相夫教子。即使尚未結婚，日本社會期望女性應該要規行矩步，把自己打扮得漂漂亮亮，甚至對她們的吃相也有要求，曾經看過一個日本的漢堡包廣告，針對不敢大口吃漢堡的日本女生，推出可以遮住真人口鼻的漢堡包裝紙，讓她們可以大口吃之餘，又不會失去儀態。雖然廣告誇張化，但日本女生的確比我們受到更多束縛。

她的西班牙之旅，最大目的就是吃吃喝喝。（節目截圖）

石原里美卻是個非典型的日本女生，最近日本的新春節目拍攝了石原里美前往西班牙旅遊，真性情盡現。她也坦白了這一趟旅程的目的就是要瘋狂吃吃喝喝，美食當前，顧不了形象就大口吃，吃到美味的食物會流露興奮之情，這種吃到美食的幸福感大概是每個女生都有所共鳴。而她也不忌諱在鏡頭面前表露自己「平時不會下廚」，顛覆了一貫的日本女性形象，但她同時成為女性眼中的典範·，我們也可以跳出社會的框架，活出自己心目中的理想形象。

點擊看她的西班牙之旅：

任何人都有打扮權利

有人說天生不漂亮，打扮自己也是徒勞無功，石原里美卻告訴你：任何女生都可以把自己打扮得漂漂亮亮。她在初出道時，也是以一貫日本偶像的清純形象示人，但卻屢屢遭人嫌棄，打滾數年也是半紅不黑。她陷入低潮後，決定到美國旅行，沉澱一下，找出自己日後工作上的目標。

回到日本後，她放棄過往別人套到自己身上的清純形象，自己學習化妝和配搭，工作上的妝髪、衣服配襯都是自己一手一腳完成，而非經由造型師之手，這次在西班牙的服裝都是屬於她的。她坦言「這是自己喜歡的事物，這樣工作起來也比較快樂」。現在，她已經是不少人眼中的「Fashion Icon」，每次現身的服裝總是會引起熱議，這次到西班牙買了十一頂帽子，播出後也讓不少女生瘋狂搶購。石原里美告訴我們，無論天生外表如何，我們也可以打扮出自己的風格。

有不少女生會參考石原里美的穿搭。（IG@satomisquad）

點擊看她在《校對女王》中的穿搭：

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超級「暖女」行為

通常我們覺得男生是視覺動物，女生會先看內涵，或許正因如此，石原里美才可成為女生心目中的女神。她在劇集「Unnatural」中飾演法醫，每天對著冷冰冰的屍體，內心卻貼心又堅毅，不時說出讓人窩心的對白。而現實中，石原里美也是個不折不扣的「暖女」，這次西班牙拍攝途中，她發現其中一個女性工作人員沒有穿襪子，當時天氣寒冷，她害怕對方著涼，立即替她買一雙襪子。這樣窩心的行為，簡直融化了女生的心。

女法醫的角色讓不少人留下深刻印象。（IG@satomisquad）

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