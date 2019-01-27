【減肥謬誤】運動後兩小時不能進食？捱餓或引致心悸、流失肌肉量

即使心態上有多年輕及樂觀，但現實總是殘酷，身體狀況每每也會提醒你「年紀已不少，要開始注重保養的訊息」，與朋友的話題亦開始由討論到哪裡玩樂變成做運動的好地方。

（《舉重妖精金福珠》劇照）

常聽說做運動前不要吃太飽，甚至在運動前不能用餐，否則會容易造成急性盲腸炎，又有說法是於運動後的兩小時內不可進食，而飲品亦只能喝水，否則運動所燃燒的卡路里就會再次回歸到你的身體內，相等於白廢了。

對於這樣的說法，大約意味著運動前後最好也不要進食，筆者雖然也會在心底問及「那樣便會餓死？」、「運動已經辛苦了，不能進食又怎麼捱下去，尤其是運動過後。」等多個問題，但卻默默的把這些問題呑回去，乖乖的遵守好了。不過，是次終於有人替辛苦運動的女生發聲了，指出運動後無須再堅持兩小時後才能進食的規則，這樣對減肥成效並不大，同時反而會影響身體健康。

台灣台南奇美醫院一般消化系外科主治醫師林逸峰曾指出，運動後不吃東西來減肥是一個錯誤觀念，只因運動後的肌肉細胞會經歷能量消耗的刺激，吸收力會提升，此時更應該適量補充營養，才不會流失肌肉量。同時，適時進食亦能提升基礎代謝率，不會讓脂肪存積。

然而，台南開業診所院長林黑潮亦指出，所有吃進口中的食物都是攝取，即換言之何時進食的食物攝取量亦相同，故對你的減肥結果也不會有甚大的影響。

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（《神秘家族》劇照）

至於身體方面，美國家庭醫學博士Susan Besser解釋道：「運動會消耗原本存儲於身體的能量，僅餘低能量來支撐身體，如果在運動後不進食，即代表不能為身體再次存儲能量，用來保持血糖水平穩定的糖原儲備將會失衡，形成低血糖，因此運動後一段時間沒有進食的話，或會感到輕微的暈眩，造成不適。」

（《舉重妖精金福珠》劇照）

另外，運動期間會出大量的汗水，如果在運動後不及時補充水份，將會大大增加身體脫水的機會。Susan Besser道：「如果身體脫水會導致用來維持心臟和肌肉正常功能的電解質不平衡，嚴重時會導致心律失常或心悸。」

另一美國營養專家Elizabeth Shaw則同樣指出：「運動後以適當的營養來補充身體，幫助修復和恢復肌肉是非常重要的一個過程。在經過艱苦的運動鍛煉，心跳率定會急速上升，而且身體各存儲能量的地方會有機會發生失衡的狀態，故可以的話，需在運動後15至20分鐘攝入含碳水化合物和蛋白質的食物，幫助身體復原。」

到底運動後應吃什麼呢？點圖即看營養專家Elizabeth Shaw的建議＝＝＞

當然運動以外，留意食物份量，永遠是維持均衡體態的不二法門。

（資料來源：Insider, Health.com，華人健康網）

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