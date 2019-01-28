大掃除斷捨離　近藤麻理恵辦公室桌面清理法：潤膚霜、零食是元兇

Netflix與日本收納女王近藤麻理恵的節目，近日在歐美引起非常熱烈的討論。 除了家居，平日花上八小時相處的工作的辦公室桌面，也總如戰場，一桌子的雜物就似是屍骸或戰利品，堆着堆着，思緒也隨這堆物件擱淺，不知不覺便拖慢了工作效率。 若你也想趁「大掃除」好好清理辦公室桌面，或能參考收納女王的方法！

（mariekondo_jp@instagram ）

第一步－問自己：你想要怎樣的空間？

跟收拾家居一樣，在整理以前，應詢問自己：想要怎樣的空間？然後再以此為目標，有系統地整理

在一次訪問中，近藤麻理恵被邀請收拾記者的桌面。收拾前，她詢問記者：「甚麼是你理想的工作空間呢？」記者便答：「要有創意的，有效率的。」於是便按照她的目標要進行收拾。這看似沒有實質效用，但筆者卻覺得這也是能令工作空間不「打回原形」的重要一步，因為比起一味「斷捨離」或只草草收拾，由心而發的初衷才時持之以恆的秘訣。

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第二步－把物件歸類。

相信有看過近藤麻理恵的書本或節目的，都對此方法並不陌生。但辦公室桌面畢竟還是要比家居簡單得多，分類與次序分別為：

1. 書本與紙張

2. 小東西

3.有紀念價值的東西，如相片或信件

辦公室中，少了衣服的一環，便由書本與紙張開始。排序由淺入深，書本與紙張佔地方又最容易判斷是否有用。接着便是小東西，因為辦公室桌面最多不知有沒有用的「小東西」，如擺設、潤膚霜、茶葉、零食等等，雖小也但也是混亂的「元兇」。

跟收拾家居一樣，有紀念價值的東西，如相片或信件這等筆者稱之為「情感的禁區」的東西，應留在最後收拾，因為一收拾，便又會開始回憶過去，在憶苦思甜中拖慢了收拾進度。

第三步－丟與不丟？它還會令你快樂嗎？

要整潔，離不開丟棄舊物。不過，有別於極端的斷捨離，留下一室空白，哪似家？反之，近藤麻理恵則對於「丟與不丟」這世紀難題，她認為取決於它還會否「sparks joy」，也就是她著作所說的會否令人「怦然心動」。筆者解讀，即它會否令你感到快樂，若已沒有感覺了，就只是徒佔空間而已。換個說法，就似舊情人，沒感覺了當然就不再聯絡，浪費光陰。這樣或許比較容易理解。

＊加上以下這堆收納秘技，新一年工作效率（甚或工作運），或許也會立即大大提高：