【純素街頭小食】無蛋奶雞蛋仔、珍珠奶茶　實行無負擔式「掃街」

在香港生活最好的地方，就是好吃的東西總不缺、又易找。 肚子有點餓、又還未到時間吃正餐時，街頭小吃便扮演著非常重要的角色。雞蛋仔、魚蛋、燒賣、碗仔翅等等，成為了每個香港人的集體回憶，「掃街」也是一大樂事。還記得，小時候，臨近農曆年時，「街邊檔」便會開得成行成市；在冒著煙的流動小販車前排隊，說一句「唔該一底雞蛋仔！」，再看著小販從倒蛋漿、反鐵模、再起模把雞蛋仔放入紙袋中，是筆者和爸爸的最幸福的童年回憶。

不過，自從成為純素食者，「掃街」的習慣就「被迫」放棄——因為99.9%的街頭小吃也有肉類或有蛋奶成分。再者，街頭小吃如魚蛋、燒賣等，也是高鹽份的加工食品，盡量也別多吃。難道，素食者要找健康的街頭小食，就那麼困難嗎？最近，筆者就找到幾間健康而好吃的純素小食，希望介紹給大家。

純素雞蛋仔

這個沒雞蛋的雞蛋仔名為「幸福彈彈仔」，有原味和朱古力味選擇，以豆奶取代牛奶。（ig_veggiewings.）

早在倫敦旅遊的期間，吃過純素無蛋奶的雞蛋仔，滋味無窮，想不到香港也有地方吃得到！這個沒雞蛋的雞蛋仔名為「幸福彈彈仔」，有原味和朱古力味選擇，以豆奶取代牛奶。上枱時也絕不欺場，外觀非常挺身，口感夠脆，內裏滿實煙韌，口感不會像風一樣。除了雞蛋仔，他們也有鬆餅窩夫，同樣地沒用雞蛋、牛奶、牛油；配上水果和朱古力醬，真的幾可亂真！

價錢雖然比街頭的雞蛋仔貴，但卻健康而沒有化學物。到訪那天，我看到兩嫲孫點了一份分享，看到嫲女一口接一口吃得津津有味，多吃了也不用擔心增加對身體的負擔。



LN Fortunate Coffee

地址 : 香港西營盤第二街118號懿山地鋪

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純素珍珠奶茶

個人推薦台灣紅玉堅果奶蓋茶。（ig_openrice_hk）

台式珍珠奶茶的風潮，每隔幾年就會重吹一次。還記得上年不少過江龍來港開店，每次經過那些飲品店，也看到長長的人龍，社交媒體上也看到很多朋友拍照打卡。可是，要找到無牛奶成分的珍珠奶茶，在香港還是很有難度⋯⋯



上月，在新蒲崗開了香港第一家純素堅果奶茶店，他們家的堅果奶以五種堅果冷壓萃取，搭配台灣日月潭紅玉紅茶。千萬別以為沒有牛奶的堅果奶茶便沒有奶香，堅果奶其實入口非常香濃，淡淡的甜味非常討喜。個人推薦台灣紅玉堅果奶蓋茶，配備可愛的「小鏟子」，一口一口把香滑的奶蓋送進口中。喜歡果味茶的也可試試繽紛火龍果奶蓋茶，配上新鮮水果現打而成，就像加了茶的Smoothie一樣，顏色非常漂亮。



Nuttea 堅果奶茶 新蒲崗萬迪店

地址 : 新蒲崗大有街3號萬迪廣場1樓D舖

Açaí Bowl巴西莓碗

這家的Açaí Bowl把巴西莓粉混合冰凍的藍莓、香蕉等水果，做成口感像雪糕的果茸。（ig_supabowlhk）

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經過灣仔區的話，不妨試一試這家專賣巴西莓碗Açaí Bow的小店。巴西莓含有超強的抗氧化成分，是新派的健康超級食物。這家的Açaí Bowl把巴西莓粉混合冰凍的藍莓、香蕉等水果，做成口感像雪糕的果茸；表面再灑上奇亞籽，水果、燕麥、太陽花籽、杏仁、椰子片等等配料。除了表面賣相非常吸晴，內裹口味也叫人驚喜。味道酸甜充滿果香，混合配料一起吃，豐富口感叫人忍不住一口接一口。



假如，冬天吃略嫌太過生冷，最近他們也新推出了燕麥碗。暖暖而柔滑的口感，灑上肉桂黃糖及配上蘋果片，暖身外也很飽肚。充滿豐富纖維的燕麥、沒外加精製糖份，多吃也不會有罪悪感吧！



Supabowl

地址 : 灣仔汕頭街4號地下A1號舖

這些傅統和新派的街頭小吃，純素、而且健康。雖然價格不是最便宜，但可以讓純素食者如我再體會一下那屬於記憶當中的溫暖滋味，就很足夠了。就在這個農歷新年試一試吧！



小提示：可以帶備自㩦杯、碗、小湯匙等等，那就更環保了。

關於作者： 攝影師、博客、《素系風格》作者 IG/FB/Youtube: @charlotteinwhite Blog: www.charlotteinwhite.com

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