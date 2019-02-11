【情人節．花語】他沒說一句我愛你？其實情話全都悄悄藏在花中…

根據非正式統計，是女生都愛花，特別是在情人節收到另一半送的花。嘴巴雖然嚷著「好貴不要嘥錢」，但心裡也是甜絲絲的。

憑花寄語，送花是一份心意，也寄託了送花人的心思。若果他正巧送你以下5種深受情人節歡迎的花材，那當中的花語可能就代表了他想對你說的情話！收到花的你，又可知道悄悄藏在花中的甜言蜜語是什麼？

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玫瑰花

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在眾多的花材之中，玫瑰花經常都會被選用成當「主角」的花，一直用來擔起傳情的角色。不論是求婚、表白或是紀念日通常都可見到玫瑰的身影，成為大家心目中的「愛情之花」。特別是在2月14日西方情人節的這一天，玫瑰花一直以來都是男士送給伴侶時的首選。

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而不同朵數和顏色的玫瑰，也有著不同的含意。不過基本上所有顏色的玫瑰花一般都有表示愛情的意思，例如紅玫瑰代表熱情如火、熾熱的愛；粉紅玫瑰表示永遠的愛；白玫瑰就表示純潔無瑕的愛。而不同支數的花朵亦有著不同寓意，例如一朵代表唯一、十朵代表十全十美。

+ 8 + 7 + 6

滿天星

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擁有著一個浪漫名字的滿天星，外形就如點點繁星一樣是，由多朵細小的小花組成。清雅、百搭的滿天星經常會以襯花的角存在，有了它的襯托的花藝顯得更加柔美動人。除了作為襯花，如今也流行以一大束的滿天星作為主花般贈送，或是加工製作成彩色滿天星乾花，同樣也非常漂亮，女生看到一定心動！

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滿天星有守望愛情、思念、真心喜歡及清純的意思。所以當別人送你一束滿天星的時候，這大可能化表著他一直想念著你，而且他也是一直真心喜歡著你。而跟其他花一樣，再細緻一點來說，不同顏色的滿天星的花語也是有所不同。最常見到的白色滿天星，其深層一點的花語是愛你更勝過自己；藍色滿天星代表關懷、真愛；粉紅色滿天星的意思是青春的愛。

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繡球花

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繡球花以多朵小花組合而成，每朵小花再由四片小花瓣組成。花如其名，外形看起來像就像一顆繡球一樣，又圓大又搶眼。繡球花代表著希望、忠貞、永恆、美滿，飽滿圓渾的花形姿態也有圓滿、團聚的的意思。

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花形大而顏色艷麗的繡球花，有著粉紅、桃紅、藍色、白色等多種不同顏色。不論是在愛情和親情方面繡球花都有很好的寓意，在傳統上被視為吉祥之花，所以在婚禮或是其他喜慶節日總會常見到繡球花的身影。

鬱金香

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很多女生都對顏色鮮艷的鬱金香情有獨鍾，而它各來也是情人節及求婚花束的一大熱門選擇。其過人的美麗更讓鬱金香有一個尊貴的身份，就是荷蘭的國花，成為世界上人所共知的花種。很多西方國家都會定期舉行鬱金香節，而在歐美的小說詩詞中，鬱金香也被視為優美和祝福的象徵。

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雅致的鬱金香代表著熱愛、愛惜、幸福、高貴。在眾多顏色的鬱金香以粉色最受情人之間的歡迎，因為粉紅色本身就充滿著戀愛的感覺，而粉紅色的鬱金香也有永遠的愛的意思，相信收到粉紅色鬱金香的女生一定能感受到滿滿的幸福感覺！

棉花

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受到早年韓劇《鬼怪》的熱潮所影響，充滿溫暖感的棉花現在經常被應用在花藝花材之中，也因韓劇贈送棉花的浪漫情節而被添上愛情的標籤。棉花事實上不是鮮花，而是蒴果裂開後所露出來的柔軟纖維，可以說是天然的乾花，花朵如雪般輕柔潔白，美得低調質樸，永不會凋謝。任由時光流逝，純白的綿花朵仍然美麗如初。

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棉花在如今常見於乾燥花束的配襯當中，其花語為珍惜眼前人，珍惜身邊的幸福。除了適合送贈給戀人，木棉花也特別常用於畢業花束。如果有人送你棉花，那就代表你在他心目中是一個珍而重之的人，同時寓意愛侶們要珍惜彼此，期望幸福可以永遠相伴！

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