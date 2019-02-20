Karl Lagerfeld逝世｜不只CHANEL時尚大帝　經典紀錄片揭露私密事

人稱「老佛爺」，時裝界巨人Karl Lagerfeld於2月19日逝世，享年85歲。香奈兒（CHANEL）同日在社交網站發布一張他的黑白照悼念。「老佛爺」已任CHANEL的創作總監三十多年，網站引他的名言：「我的工作不是做她（Gabrielle Chanel）做過的事，而是她會做的事。香奈兒其中一個優點，就是一個想法，放在哪兒都可以。」

斯人已逝，作品與精神長存，雖死猶生。關於香奈兒的時裝，很多人都熟悉不已，不由筆者班門弄斧，但「老佛爺」的電影，你又看過多少？以下我們用電影來認識這位一代英才。

CHANEL創作總監「老佛爺」Karl Lagerfeld於2月19日逝世，享年85歲。（《Lagerfeld Confidential》劇照）

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《Lagerfeld機密檔案》－討厭婚姻，大談少年「性經驗」？

戲如其名，這片長個半小時的紀錄片不多談「老佛爺」的時裝與作品，更多的是他的過去與人生觀。

就如「老佛爺」提到，他沒有讀過時裝，也沒有耐性學習手藝，因此《Lagerfeld機密檔案》無關時裝，更似是一個拉長了、穿插在時裝周與後台的訪問。即使如此，這紀錄片也十分值得一看。只因身兼導演及攝影的Rodolphe Marconi，與「老佛爺」份屬好友，感覺似是Rodolphe本來已知道「老佛爺」的故事，只是不斷引誘他在鏡頭前再說一遍。

老實說，訪問內容並不深入，但即使輕描淡寫，也算是一個可貴的自述。他說到13歳時，已知道自己是同性戀。他記得，那時他告訴媽媽有人調戲他，有老男人，也有成年女生，但媽媽不單沒有因為兒子受到性騷擾而氣憤，反之責罵兒子：「要不是你那麼主動，這等事根本不會發生。」還有很多大小逸事，若你想更認識時裝以外的「老佛爺」，《Lagerfeld機密檔案》絕對是一個不錯的選擇！

除了大談自己少年時「性經驗」，Karl Lagerfeld在片中是這樣談及自己的前度情人及生活哲理、習慣。（點圖即看）==>

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這套一連六集，由Netflix製作的紀錄片於2018年12月上架，相信是Karl Lagerfeld最後一部紀錄片。影片紀錄了各大活動前7天，台前台後如何準備、衝刺，涉獵甚廣，而「老佛爺」也會在第五集「CHANEL Haute Couture Fashion Show」出現。

要是上一套是有關「老佛爺」人生的拈拾，這套便是「老佛爺」在最「前線」工作的記錄。紀錄片獨立成篇，短短46分鐘，遊走台前台後，看「老佛爺」指揮自若，更道：「沒有另外的選擇，我十分清楚我要甚麼，和不要甚麼。」

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