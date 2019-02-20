Karl Lagerfeld逝世　黑白造型深入民心　從不變心因背後一女子？

Karl Lagerfeld，CHANEL的靈魂人物，時裝界傳奇設計師，人稱老佛爺的他，於2月19日與世詳辭，終年85歲。 而他於2018年10月的巴黎時裝週Chanel S/S 2019 Fashion show謝幕時，作出一個飛吻的動作，以吻道別與答謝觀眾，沒想到那正是他最後一次道別。

老佛爺Karl Lagerfeld於2月19日在巴黎病逝，享年85歲。(karllagerfeld@Instagram)

Karl Lagerfeld逝世的消息為時裝界帶來噩耗與憐惜，自年少踏入時裝設計之旅途的他，其創新與大膽的設計風格一直以來為Chanel奠下多個里程碑，更將品牌推向世界之巔，創下數之不盡的經典中的經典設計，發掘與讓他人見證時裝界的無限個可能。然而，除了憶起Karl Lagerfeld的光輝成就外，他的標誌性形象更讓人印象深刻。

+ 9 + 8 + 7

Karl Lagerfeld有時候會於領帶上扣上款式精緻的別針，但於造型方面卻始終如一，將白髮束成馬尾、戴上墨鏡、穿上高領白恤衫、深色西裝、皮手套是他必備的造型。因而提到Karl Lagerfeld，腦中總會呈現了他這個既定造型。

1954年，老佛爺Karl Lagerfeld於初出茅廬時的造型並無特別。（Getty Images）

走出框框，定下標誌性形象

但原來，起初在他初出茅廬的階段與一般的社會新鮮人無異，只是一個留有微曲頭髮，以深色素色西裝示人的小伙子；然而到了成為Fendi設計師之時，打扮開始有了個人風格，會穿上帶花俏的印花恤衫與牛仔褲的造型，更重要的是，他開始將頭髮留長，可以說是標誌性形象的開始；其後於1979年開始，他開始穿上高領白恤衫，更將長髮束成了馬尾；而Karl Lagerfeld亦開始於此時戴起另一標誌性的墨鏡，創下一個屬於老佛爺、屬於Karl Lagerfeld的形象。

我是個黑白兩色的人物。 Karl Lagerfeld

相關文章：

【Karl Lagerfeld逝世】Zara疑辱華雀斑女 曾為CHANEL老佛爺愛將​

【Karl Lagerfeld逝世】曾不認同Coco Chanel：我是個滑稽版的她​

【Karl Lagerfeld逝世】CHANEL最得寵「繆思」：似老佛爺舊愛？

Karl Lagerfeld以獨特的外觀而聞名，雖然每個造型看似差異無幾，但對於一個時尚愛好者，絕對會比起任何人更著重服裝的每一個細節與其配襯度，曾於時尚紀錄片《Lagerfeld Confidential》中，他向鏡頭秀出他的衣帽間，抽屜中的全是不同款式的高領恤衫，亦有多款戒指和別針等，用於配襯恤衫，令造型更多變，可見他對自己造型可謂一絲不苛。

別人看似一成不變的造型，Karl Lagerfeld卻每日用上至少一小時的時間來配襯，他曾於接受訪問時表示：「要穿著得毫無瑕疵至少需要花一小時吧，我從沒計算過。這是每天早上都會遇到的問題，也是我總買太多衣服的原因。但幸好我的大多數朋友身材跟我差不多，所以我可以把衣服送給他們，其中至少有一半是全新的。」

老佛爺Karl Lagerfeld鍾情於黑白打扮。(GettyImages)

然而花上了至少一小時打扮，別人卻並沒有太留意到當中的轉變，他則以「我做了一切！我的肩膀不太大，我覺得我看起來像一個侏儒，但是我用粗頸鍊、高筒靴、套裝和大翻領恤衫做了嬉皮士的打扮！」「我的打扮不合時宜，但我喜歡這樣的外表。」作解釋。

衣著方面是源自Karl Lagerfeld喜愛搖滾風的造型，那至於同樣具標誌性的馬尾，只是因一個簡單的原因，就是他極度討厭在繪畫設計圖時，頭髮會跑到臉上。戴上皮手套則是既不阻礙繪畫設計圖，又能遮蓋手上的皺紋，亦令手臂看起來更修長；然而，戴上墨鏡的原因，他卻表示眼神所表達出的情緒，並非他想公開的事情，而是希望大家將焦點放在他的作品上。

老佛爺Karl Lagerfeld標誌性形象更讓人印象深刻。(GettyImages)

+ 5 + 4 + 3

作出如此打扮亦因一個人？

如此的答案真符合他創新的性格，不過Karl Lagerfeld曾於接受《CNN》訪問時，指出媽媽是他的偶像，更提到他小時候與媽媽的相處點滴：「14歲時，媽媽告訴我：『如果你吸煙，你就會露出手，而你的手也不漂亮，因此你不應該這樣做。』、『你不應該戴帽子，因為你看起來像一個老人家。』」

這些說話雖然有點像戲言，就連Karl Lagerfeld自己也嘲笑問及當時的記者：「你會對孩子這麼說嗎？她很好笑，不是嗎？」

但我們所看到的卻是，Karl Lagerfeld會戴上手套遮蓋雙手，甚少看到他會戴上帽子，意味Karl Lagerfeld對媽媽的說話與他的風格習慣或有一定程度的連繫。

（資料來源：BBC, CNN）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。