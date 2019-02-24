【飲酒減肥？】研究：Tequila助通便　6款不過150卡路里的酒有...

每天總有說不盡的心事，想跟好友摸摸酒杯底談心，同時暗自歡喜那酒入愁腸的感覺。不少人喜歡烈酒，尤愛龍舌蘭（Tequila）化甜轉燒的口感，雖說酒能傷身，但閒時小酌一杯，則是種享受。美國早年的研究亦發現，龍舌蘭內含不易被消化的天然糖分，不但不影響血糖水平，而且有助減肥，實是不少「酒鬼」的好消息，現時更於網上再度瘋傳。

雖然喝過量會影響身體機能，但適度飲用Tequila也能幫助減肥。(《東京妄想女子》劇照)

Tequila當中的甜味，讓人深深著迷，滑進喉嚨後，便轉成灼熱感後消失，是讓人既愛又恨的烈酒。它的酒精濃度，幾乎都在40多度以上，雖然喝過量會影響身體機能，抑或容易令人醺醉，但美國化學學會於2014年，便解釋Tequila其實也有益處，當中所含的天然糖分龍舌蘭蜜（Agavins），不易被身體吸收和消化，更可作為膳食纖維，幫助排便。

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Tequila的味道讓人又愛又恨：

這項研究現時於網上再度瘋傳，研究員透過兩組老鼠進行比較，並於其中一組的水中，混入龍舌蘭蜜。根據每天量度體重，以及每周檢查的血糖水平結果，發現這組老鼠的食量和體重都較輕，而且血糖也相對下降，可見Tequila能控制食量，從而有助減肥。

研究續解釋，龍舌蘭蜜幫助生產荷爾蒙GLP-1，增加飽腹感，提升胰島素水平，維護消化系統中益菌的健康，而且現時沒有可知的副作用，可見益處還比人造代糖要多，「雖人造代糖味道較甜，但會被身體吸收，容易引起頭痛等副作用。」雖然益處多多，但只屬輔助性質，需要適可宜止，亦要配合運動和控制食量，不然喝再多的酒，也無法消去過剩的卡路里。

雖然酒精卡路里含量偏高，但減肥期間亦能喝一杯，以下的酒便是較好的選擇：

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