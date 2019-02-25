2019奧斯卡以樂隊Queen的兩首本名曲展開序幕，本來的主音Freddie Mercury位置由 Adam Lambert代替，除了是向Mercury致敬，也有不少人揣差這亦早早暗示了《波希米亞狂想曲（Bohemian Rhapsody）》將會是今年的大贏家。 最終《波希米亞狂想曲》橫掃「最佳混音獎」、「最佳影片剪輯獎」、「最佳音效剪輯獎」、而黑馬Rami Malek更憑角色首奪奧斯卡「最佳男主角獎」，連奪四獎成眾電影之冠。

因扮演Queen主音Freddie Mercury出神入化，黑馬Rami Malek更憑《波希米亞狂想曲》角色首奪奧斯卡「最佳男主角獎」。（Getty）

Rami Malek「神還原」Freddie演出：重睇1500次

雖有賽前預測說他是黑馬，但Rami Malek奪獎，相信大家都不意外，只因看《波希米亞狂想曲》，有如Freddie Mercury「再世」，特別是Live Aid演出會那經典一幕。影迷歌迷們製作影片，二人演出一左一右作對比，一舉手一投，以至神情都一致。

Queen主音Freddie Mercury的台風非常獨特，Rami Malek模仿得得幾乎一模一樣，被指是「神還原」。(《波希米亞狂想曲》劇照）

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Rami先前接受訪問，他是「一個一個動作、一個一個姿態」的模仿，為此他竟把演出看了1500次之多。另外，因為Queen的主音Freddie 牙齒結構獨特，他也為此戴上假牙，令不少人驚嘆，他的「神還原」有如Freddie 上身。

因扮演Queen主音Freddie Mercury出神入化，黑馬Rami Malek更憑《波希米亞狂想曲》角色首奪奧斯卡「最佳男主角獎」。（Getty）

曾當「外賣仔」維生：「當你有大學學位，又要在三文治店工作，這也不容易。​」

《波希米亞狂想曲》不只是奧斯卡大贏家，票房也勝其他大熱電影《星夢情深（A Star Is Born）》及《黑豹（Black Panther）》，萬萬想不到飾演男主角的Malek也曾經歷迷茫時候，甚至要當「外賣仔」送pizza維持生計。

二十出頭的時候，Malek已是十分希望當個演員，當時他在美國荷里活，一邊試鏡，一邊做不同的兼職賺取生計，同時當「外賣仔」送pizza，又在餐廳製作三文治。在2015年，他在接受訪問時回憶：「我夢想在荷里活的影棚工作，而不是餐廳。」那樣的生活維持了一年有多，他道：「那時我十分抑鬱，又對自己失去信心，特別是怎樣都等不到回覆的時候。當然，當你有大學學位，又要在三文治店工作，這也不容易。」

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感恩Freddie Mercury給予力量

幸好，在2004年，他終於等到回覆，開始了第一個演出，是電視劇集《Gilmore Girls》的角色。他的演藝事業，在接下來的十多年間，也不斷進步，今年更勇奪奧斯卡最佳男主角，他在訪問中提到：「在他（Freddie Mercury）身上，我得到很大的力量。我學會了要為自己爭取，也要做最好的自己，當個你最喜歡的自己，做所有你真正想做的事，那就是他給我們的感覺⋯⋯因此，想再次說句：謝謝他。」常說機會是留給有準備的人。最終，Rami Malek因扮演Queen主音Freddie Mercury出神入化，模仿得入型入格而憑《波希米亞狂想曲》首奪奧斯卡影帝，絕對實至名歸。

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Sources：CNBC, 22 words