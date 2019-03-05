【石原里美】醜小鴨蛻變成天鵝的進化史　她的變美秘訣是......

説起石原里美，除了想起她主演的日劇外，少不免會想起她的穿搭。由髮型髮飾的配搭，到服裝、飾物，都成為了女生參考的潮流指標。但現在表現亮眼的她，原來過去曾經也有過「黑歷史」，現年32歲的她，早在15歲已經出道拍攝電影《我的爺爺》，雖然拿下不少新人獎，卻一直都不為人注目。到現在，她卻成為日本女性「心目中最理想臉蛋」，又曾經在日本男性票選「如果她結婚，我就罷工」的排行榜取得第一名。從前是「醜小鴨」，現在卻成為眾人眼中有魅力的「小惡魔」，全因她在23歲時經歷的低潮......

年紀輕輕就出道，身邊被經理人、導演、造型師等專業人士包圍，石原里美曾經提及自己剛出道時沒有太多事可以自己決定。作為一個15歲的少女，她理所當然地如其他日本女星般以清純形象出道，工作都是由經理人決定，拍劇只能照著劇本講台詞，服裝造型也是由別人替自己選擇。一直跟著經紀公司的方向走，沒有自己的想法，沒有自己計劃過未來。而同時，她的演技雖然不錯，但演藝事業也一直沒有起色，即使一直乖乖地跟著公司走，她也未能成為當紅偶像。主持的節目被停播、合作多年的雜誌工作突然沒了。23歲，是她人生中的低潮，同時也是她自信盡失的時刻。

在各方面也有亮眼表現的她，曾經經歷過低潮。（IG@satomisquad）

點擊回顧她的「進化史」：

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原來我有權選擇

在芸芸的清純女星中，要讓人留下印象的確不易，與她同時期出道的有新垣結衣、長澤正美等，比起她們這種「標準美女」，石原里美的確沒有明顯的優勢。而日本演藝圈每天都有新人出道，不起眼的遲早也會被取替。事業受挫的她，自覺「得不到任何人認可」、「不被人需要」，失去工作機會的她，放了一個月長假期，由日本飛到美國，在異國生活，讓她走出了迷茫時期。在紐約時，因為要參加聖誕節派對，她到服裝店挑選派對服飾。

當時由一千多件衣服中，挑選了一件紅色大衣。穿上之後，得到了不少人稱讚。那時候我終於明白，原來我可以自己選擇。 石原里美

現在的衣服、妝容，都是由石原里美自己決定。（IG@satomisquad）

一件小事，卻改變了她的一生。自此後，她撇下別人冠以的「乖乖女」形象，不論妝容、衣服配搭、吃的東西甚至見面的人都由自己選擇。她曾經接受日本傳媒訪問時提及：「自己做選擇是很開心的事情，不管那些選擇是否被旁人認可。」只有穿上自己喜歡的服裝，做自己喜歡的事，才會散發閃耀的光芒。石原里美這一次，真的選對了。回到日本後，她重新出發，也慢慢開始有令觀眾深刻的表現。

點擊看石原里美變美的秘訣：

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她不再是昔日只得清純風格的女星，開始接演不同類型的角色。在劇集《失戀巧克力職人》飾演周旋在男人之間的「小惡魔」，明明已婚還是忍不住與暗戀自己多年的學弟糾纏不清。這套劇集讓她成為了觀眾眼中的「壞女人」、「綠茶婊」，但同時也開始有人注意到她。而之後的劇集《朝五晚九》更讓她在日本以外的地區打響名號，她飾演的英文老師，表現出與之前劇集截然不同的幹練形象，一口流利的英語也讓不少人印象深刻，而當時更有不少OL參考她在劇集中的穿搭。重拾自信後，她終於迎來了演藝事業的高峰。妝容、穿搭當然改變一個人，但她曾在日本傳媒訪問中提及：

現在變得漂亮，是因為有了自己的想法。 石原里美

「石原里美曾經整容」的說法至今仍然不時流傳，但只要細心觀察，不難發現她在妝容上的變化，而最重要的是，她那掩蓋不了的自信。