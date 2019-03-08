【月經】每個月M到不準時？ 去旅行原來會令月經遲到

女生每個月總是會經歷「果幾日」，忍受著M到的痛苦，難免讓人心情煩躁，但月經不來也會使女生煩惱，我們會擔心身體是否出現了異常，總之月經就是一種「有又煩，無又煩」的事情。身邊大部份女生朋友每個月都不會準時「嚟M」，甚至有些人是「四季經」。月經的不定時到訪通常都會殺女生一個措手不及，如果沒有預備衛生巾或棉條也會引起讓人尷尬的情況，但到底為甚麼我們的月經周期會如此不穩定呢？

月經來或不來都會讓女生很煩惱。（VCG）

美國俄亥俄州立大學的婦產科教授Michael Cackovic指出「普遍而言，女生每次月經應該相隔21至35天。」但他也坦言不少女性都面對著月經周期不穩定的問題，不穩定還可能是出血量、疼痛程度等，他指出了以下10個導致月經不穩定的因素：

1.海外旅行

每每到海外旅行，我們都可能會經歷時差，如果去到時差較大的地區，我們身體需要更多的時間適應，這也會影響到我們的生理周期。我們體內的荷爾蒙可能會因為時區不同而出現分泌失調的情況。

海外旅行的時差可能會影響月經週期。（Getty）

2.過度激烈的運動

不少女生為了操練身體，每天都進行大量的激烈運動，但Michael Cackovic指出，過於密集地進行激烈運動會導致運動性閉經（athletic amenorrhea），月經會因此而遲遲不來。進行劇烈運動時，我們的身體需要大量的能量，和感受到沉重的壓力，因此而荷爾蒙失衡。

3.體重大幅上升或下降

有些女生暴飲暴食令體重大幅增加，或因為減肥而突然節食，令身體突然暴瘦，這些不健康的生活習慣都會影響著我們的荷爾蒙分泌。體重變化太大會影響腦下垂體（Pituitary Gland），導致荷爾蒙失調，影響我們的排卵能力。如果要令我們的月經週期恢復正常，只需要恢復原本健康的飲食習慣，令我們的體重回到正常水平。

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資料來源：Self