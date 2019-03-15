【都市通病？】寂寞感不容忽視　殺傷力堪比每天吸食15支香煙！

流行歌說：「我寂寞寂寞就好」，但事實卻是：大家千萬不要忽略寂寞感！ 別以為寂寞久了、習慣了就沒事，一位外科醫生告訴大家，原來寂寞感對身體的傷害堪比每日吸15支香煙，不容忽視。

（《東尼瀧谷》劇照）

美國前外科醫生Vivek Murthy博士近年進行了一個有關「工作場所內孤獨感的存在與其影響」的研究，發現原來寂寞會使身體處於慢性壓力狀態，從而增加炎症水平，亦會提高患上血管疾病、癡呆症、抑鬱症、焦慮症、以及各種慢性疾病的風險，殺傷力堪比每天吸食15支香煙！研究更指出寂寞的人，早死的可能性比起不寂寞的人高出50％！

寂寞與獨處不同，獨處可以是一件美好的事，甚至有益身心。然而寂寞感卻大多是不由自主的。

舉例來說，隨著年齡增長，老人家可能會失去親朋好友，讓他們非常失落。另外，當他們離開紮根多年的工作場所或社區時，亦有很大機會會讓他們感到寂寞。他發現不少老人家住院時，完全沒有人來探訪等，都是不得已的寂寞。

（《迷失東京》劇照）

不過別以為只有老人家才會感到寂寞，Vivek Murthy強調自80年代以來，寂寞是都市人的「通病」，影響各個年齡層和社會經濟背景的人。

小孩子在成長期間亦會感到寂寞。曾經有位6歲的男孩向他分享，說因為他的社交能力不算高，所以沒有人願意和他一起玩。又，曾經有位10歲的女孩，因為其他小朋友不邀請她到他們的家玩，甚至沒有邀請她在午餐時一起坐而感到非常寂寞。

（《迷失東京》劇照）

另外也有一位19歲、身體長期出現毛病的男生，因為經常要在醫院治療病痛，所以甚少機會與同輩一起去玩，更莫講結交知心好友。

而常人如我們，亦有機會因為失戀、家庭問題、財務困難、交不了朋友、缺乏社交生活、缺乏情感支援等而感到非常寂寞。

這份難以排除的寂寞感，不單如上文所指會提高患病機會，Vivek Murthy更指出寂寞感更會降低任務績效、限制創造力，並削弱執行功能，如推理和決策能力。

（《重慶森林》劇照）

可惜，就算我們清楚明暸要排除寂寞感，加州大學洛杉磯分校醫學院的心理學家Dr. Steve Cole卻指出：「並不是找許多人包圍就可以抵制寂寞感！有些人較為消極，從來無法信任他人，更從社交生活中感到威脅。」因此，他建議若要根治寂寞感，可以循從下列四項建議：

按圖查看解決方法：

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

【幸福定格】八對夫妻訴說各自的心底話 論盡婚姻與幸福的關係

美國版《VOGUE》介紹另類美中國藉模特兒 中國網民：種族歧視！

法國版《Vogue》71歲前主編給26+女生的6個告誡：千萬不要怕！