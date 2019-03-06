【另類儲蓄方法】把自己當成公司　以「儲錢月曆」增加儲蓄推動力

工作這麼辛苦，當然要好好獎勵自己，結果未到月底已把錢花清光，更別說要存起餘下的錢。要擺脫月光族，先要理解適合自己的消費概念。幸福除了是來自物質上的一時滿足，能好好的理財，讓自己有能力過上有品質的生活，精神上的滿足感更充實。

《不再為錢煩惱：松浦彌太郎的新金錢術》（誠品） 日本知名作家松浦彌太郎認為金錢重要，因為一個人如何花錢就會得到怎樣的人生。生活不只是對金錢的取捨，焦點更值得放在友情、親情與生活的態度。為了讓大家可以描繪出理想中的生活樣貌，他寫了《不再為錢煩惱：松浦彌太郎的新金錢術》一書，以出人意表的思維分享金錢之術。

經營「自己的公司」 客觀理解自己的消費習慣

想像自己在經營一間公司，而金錢不是自己的，而是屬於公司的。要戒掉「我賺的錢是我的，所以要怎麼用也是自己的自由」的想法，有時候我們會因為工作的壓力而花費在不必要的地方，加班後又餓又累，放任一下也不為過；年尾公司分發了花紅，買一個新手袋獎勵自己也無可厚非。

想像自己在經營一間公司，而金錢不是自己的，而是屬於公司的。（《Unnatural》劇照）

要是把自己當成一家公司，那麼賺到後錢便不是個人的錢。當認為那是自己的錢時，便會在購買日常食品時，順便多買零食，但如果那是公司的錢，這樣便是「盜用公款」。這間公司當然是虛構的，只是借助經營公司的原則－杜絕浪費，來衡量自己有沒有好好用錢：不論是花錢如流水，還是不捨得花錢的消費習慣，都不是能令一間公司健康發展的經營方針。

不論是花錢如流水，還是不捨得花錢的消費習慣，都不是能令一間公司健康發展的經營方針。（《Unnatural》劇照）

松浦彌太郎所分享的其實是「旁觀者清，當局者迷」的概念，如果把額頭貼在鏡子前，是沒有辦法看清楚自己的臉，但只要我們向後退，退到一個能讓我們可以看清五官的距離，才發現原來左眼其實比右眼大一點。稍微保持距離，有助使我們更客觀地認識自己。

仿效韓國女生 「儲錢月曆」增加儲蓄推動力

把每天要存起來的錢放進儲錢月曆，把月歷掛在房間門口等當眼處，提醒自己要養成儲蓄的習慣。（IG_dalkomtable）

了解自己的消費習慣後，便要踏入實行階段。面對強大的誘惑，儲蓄確是漫長而艱辛。韓國女生流行用以下精美的小道具，培養每天儲錢的習慣，一步一步脫離月光族。

韓國女生會把每天要存起來的錢放進儲錢月曆，把月歷掛在在房間門口等當眼處，提醒自己要養成儲蓄的習慣。把珍珠奶茶、零食戒掉，每天儲下$50的話，一個月儲下的金額也買到台灣的來回機票。望著自己一點一點儲下的金錢，每個月檢討一下儲蓄計劃，感覺自己能好好的完成儲蓄這件事，不論是理實或心靈上都能獲得滿足的感覺。

平凡的小事都可以是擺脫月光族的好辦法：