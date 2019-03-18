【插畫】治癒系小貓插畫　與新朋友老虎和平共處　實現愛與和平！

或許是因為香港工作壓力太大吧，據悉不少人放工後只想打開社交媒體觀看小動物影片，藉以治療工作所帶來的壓力與創傷。 對於一眾貓奴（包括筆者）而言，放工後看著可愛的貓做出傻笨的舉動，竟成為平凡生活裡的小確幸。你笑罵這是「港豬」行為也好，又或指責這是幼稚的行為也罷，無可否定那份治癒感來得非常真切。

（圖片來源：ig@illustrator_grace_j）

或是如此，近年不少插畫師利用社交媒體的便利，與大家分享可愛的動物插畫。韓國插畫師grace j就專以貓作為畫作題材，畫出一系列窩心的小貓插畫。

她筆下的貓就如日常我們看見的貓一樣，有時懶洋洋，有時起小爭執，有時大夥兒一起和平共存，但無論他們在做甚麼，同樣傻得可愛，看著看著就覺得自己被治癒了。

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最近他們有位新朋友——老虎。在grace j的筆下，老虎看起來比貓更呆，他與小貓和平相處，甚至互相照顧。卡通插畫的世界比較簡單，就連平日最殘暴的食肉獸也變得毫無殺傷力，讓人可以憑藉畫作暫時逃離滿是競爭的真實世界。或許大家都應該冀望世界遲早會出現真正的愛與和平，屆時就不用再以動物插畫來填補心靈了！

（圖片來源：ig@illustrator_grace_j）

（圖片來源：ig@illustrator_grace_j）

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