Karl Lagerfeld（老佛爺）將自己的一生奉獻予時裝，帶領Chanel推向更傳奇一面外，也一手提攜了不少模特兒，更加成為了他的靈感繆思。 不過，要說到近年讓人印象深刻的御用愛將，必然是星二代、年僅19歲的Lily Rose Depp。未知，她有何吸引力？

Lily Rose Depp為Chanel拍攝全新Rouge Coco Flash透亮光感唇膏系列廣告。（Facebook截圖）

近期不時在社交平台以至電視頻道都能看到Chanel的廣告，由品牌代言人Lily Rose Depp塗上透亮光感唇膏，擺出誘人自信，而且臉帶笑容的表情，有別於平日予人一副厭世臉的感覺。

星二代的加持下，任何事都能更順利完成？

Lily Rose Depp可謂是最強的星二代，父親是Johnny Depp；母親是老佛爺多年來的繆思女神Vanessa Paradis，好比一出生就拿着金鎖匙，前方更是一條康莊大道，彷彿有着父母親的身份加冕，任何事都會比別人來得輕鬆一點。然而，一開始Lily Rose Depp的路確實是走得較從容，踏進時尚界與演員之路的機會比別人更多，但後來的路則是她自己衝盪回來的。

Lily Rose Depp與Chanel有相當大的冤淵。(lilyrose_depp@Instagram)

現時接拍了不少廣告與電影的Lily Rose Depp，當年可謂透過Chanel而變得廣爲人知，亦是她成就夢想的一刻。與Chanel的冤淵大概是她第一件的品牌單品，Lily Rose Depp曾於訪問中憶述當時對Chanel的印象：「小時候媽媽給了我一件Chanel的洋裝，我覺得很特別，或許每個穿上Chanel的人，都會有同樣的感受。」

8歲那年，Lily Rose Depp陪伴媽媽到Chanel的工作室爲即將出席的活動進行試身，於是遇見了Karl Lagerfeld。「我認為很難遇見到像Karl這樣的人，因為他在很多方面顯然都是我的偶像。」那是Lily Rose Depp當時對Karl Lagerfeld的感覺，抱着一個欣賞態度，亦沒想到Karl Lagerfeld對她日後的人生有這麼大的轉變。

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跟隨母親步伐，成Chanel最年輕的模特兒

或許是成長環境的影響，Lily Rose Depp與爸爸媽媽同樣不喜愛讀書，高中未畢業便離開了學校，亦從沒想過進入大學，相反更希望找到自己喜歡的工作：「我想做我母親正在做的一切，我想成為一名歌手、模特兒和演員。」

16歲那年，她追隨母親的腳步，成為Chanel最年輕的面孔，為Chanel多次走騷及以代言人身份拍攝廣告，更與爸爸Johnny Depp拍攝第一部電影《Yoga Hosers》，十分矚目，然而從沒有因為名氣和外界的討論聲音而感到沾沾自喜，只因在工作的過程中，Lily Rose Depp意識到正在做的事，那就是自己喜歡做的事情，感到非常享受。

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沒有因星二代身份而敷衍做事，相反是比別人更努力證明實力

其後工作機會大增，多套電影角色邀約，Lily Rose Depp亦直言自己是幸運的一人，能夠做到自己想做的事情。她亦曾於訪問中指出如此多的機會有一部份是源自星二代的標籤，別人看到她的姓氏時已經睜開了眼睛，更道：「由於我的姓名關係，我認為我很容易就能得到角色。」

不過，她卻沒有因此而感到高興或鬆懈，明白演技往往比一切來得重要，除了花上大量時間鑽研電影，更不時會向前輩們請教，如Natalie Portman，務求再一步提升自己的實力，並不希望當個花瓶，不希望別人因自己星二代的身份而有所遷就同時否定她的一切：「我總是覺得，我必須比他人作出兩倍的努力，才能向人們證明自己的實力。因為如果真的不適合做某事情，對方也不會因我的姓名、身份僱用我。」

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雖然星二代的身份為Lily Rose Depp在人生的前段時開通了道路，但當中所承受的壓力也絕對不比他人少，就如她所說的，必須努力多兩倍才能走出她爸爸、媽媽的陰霾，活出一個真實屬於自己的人生。

（資料來源：Vogue au, Business Insider）

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