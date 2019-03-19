宋慧喬減齡氣質短髮　瀏海是關鍵：哪款瀏海對抗潮濕不易塌下來？

自2018年底宋慧喬為劇集《男朋友》角色而把長髮剪掉，換成帶瀏海的耳下短髮後，令人驚見顯年輕的效果，火速成為女生們的髮型指標。 不過，帶瀏海短髮最難之處是容易給人一種傻氣感，到底短髮造型需搭配怎麼的瀏海才會趕走傻氣，顯氣質？

宋慧喬早前為劇集《男朋友》換成短髮造型，掀起短髮熱潮。（《男朋友》劇照）

宋慧喬向來予人的感覺是鄰家女孩的感覺，可她的真實年齡已屆37歲，一向少女感重的她於去年換上了耳下短髮，不單令五官變得立體，更帶有一份女性韻味。然而，宋慧喬額上的氧氧瀏海更讓她生色不少，帶來減齡的效果，也是配合短髮造型的「最佳瀏海」之一。氧氧瀏海講求份量感，自然隨性的感覺，比起厚重的齊瀏海，更能脫離稚氣，卻又不會過份成熟；而比起空氣瀏海，更容易打理與駕馭。

宋慧喬早前為劇集《男朋友》換成短髮造型，帶來逆齡效果：

+ 3 + 2

宋慧喬於近日拍攝廣告時，把瀏海撥開至兩旁。(kyo1122@Instagram)

近日，宋慧喬把瀏海留長，把長瀏海撥開至兩旁，梳成六四分界，同時將耳下位置的頭髮捲曲，為髮型增加蓬鬆感，更能營造小臉效果。除了以上宋慧喬的兩款瀏海，其實還有很多瀏海款式都能搭配短髮，帶來減齡效果。

眉上瀏海

Emma Watson也曾挑戰過眉上瀏海。(emmawatson@Instagram)

縱然韓風盛行，但空氣瀏海的熱潮已過，加上空氣瀏海講求碎薄的髮量，不但需要定時修剪，更由於潮濕天氣而令瀏海難以維持一整天的造型感，配合短髮更是難於打理。然而，眉上瀏海則能完全解決以上問題，眉上瀏海追求厚重感，配上長至下巴的短髮非常適宜，亦帶有減齡效果。雖然不少女生都會擔心這種長度的瀏海會產生一種傻氣感，但只要配合適合的髮色就能帶出另一份剛強味道。

建議染上淺色調或分層挑染頭髮，突出層次感，否則過深的髮色配上眉上瀏海短髮造型，會像「頭盔」一樣，沒了造型感；另外，如你是大膽創新的女生，不妨像水原佑果一樣染上鮮明的髮色，更顯個性。

+ 7 + 6 + 5

八字瀏海

韓國女演員庭沼珉也用以八字瀏海配合短髮造型。(somin_jj@Instagram)

剪短髮最怕的就是令包包臉更突出，與其給這個原因局限自己，不如換個八字瀏海解決你的擔憂？八字瀏海的厚度介乎於齊瀏海與空氣瀏海中間，講求適中的髮量，只需將原本的短瀏海中間的部分剪薄，其後將瀏海分成左右兩邊，即能形成八字瀏海，好處是不用經常打理，更可利用兩旁瀏海修飾臉形，突顯臉部輪廓。想要得到較佳的瘦臉效果，更可利用捲髮器把瀏海左右向外捲曲，營造蓬鬆感，展露慵懶隨性的一面；然而亦可捲曲短髮髮尾部份，帶出成熟女性化的形象。

朴信惠也剪了一頭短髮。(ssinz7@Instagram)