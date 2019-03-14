Hermès透露2020年推出化妝品　簡約路線將與Chanel、GA有區別？

Hermès向來都是一袋難求。有說，想要擁有第一件Hermès產品，則能從品牌的香水入手，但相信很快便會多一個選擇了。 事源Hermès即將會在2020年踏入美妝界，推出彩妝產品。

Hermès在2019年3月初發佈了FW19 Collection，相隔不到半個月的時間，又為我們帶來好消息。

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Hermès由20世紀初開始涉足高級時裝業務，其後陸續推出皮具、西裝、鞋履、香水等類型產品，而自1930年推出香水系列後，香水產品一直以來的銷售額均持續升高。2018年4月，Hermès CEO Axel Dumas接受訪問時，曾表示：「從長遠來看，我們有必要參加所有生活範疇相關的項目：化妝品、香水、個人護理產品，這會為我們帶來更多機會。」但其後始終未有任何確認消息，

終於在上星期品牌主理製作的執行副總裁Guillaume de Seyne在內部活動中向美國媒體FashionNetwork證實，並提到品牌將會在2020年推出彩妝產品，而個人護理產品亦會於其後緊接推出。

然而，Hermès此舉動亦不算過於突然，除了Axel Dumas早於訪問提及過正有打算以外，其實早於2014年品牌已經實行多元化售賣戰略，於2014年推出沐浴和身體護理系列至今，可見Hermès涉足美妝市場亦早有先兆。

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是次彩妝產品消息隨即成為熱話，而且讓人充滿好奇，並這奢侈皮具品牌能在彩妝產品上如何突圍而出，怎樣的產品、包裝風格，以至女生們最關注的格價。雖然消息被證實，但以上等有關產品詳情，Hermès從沒有對外透露，相當神秘，然而或許我們能夠在現有的香水及沐浴用品上找到蛛絲馬跡？

或能繼承香水系列優雅出眾的特點？

雖然Hermès為人熟悉的是皮具產品，但對香水產品的認真程度絕不馬虎，堅持設立專屬品牌的香水師，剛推出香水時，由行內權威香水師Jean Claude Ellena出任，其後於2016年由「世界十大香水師」之一的Christine Nagel繼任接捧，嚴格監控品質與為品牌帶來更多的香氣，相信在將來的彩妝產品上也能看得到這份認真創作的態度。

包裝方面，Hermès的香水與沐浴用品也是奉行品牌一貫的簡約風格，透明或素色的玻璃瓶只印上品牌以及產品名字，沉穩而奢華。只是2017年曾經推出過一款少女味感較重的一款香水：Twilly d'Hermès，以其色彩鮮豔的經典Twilly絲巾為創作靈感，方形瓶身配上黑色圓形的瓶蓋，打造帽子造型，為香水包裝帶來新意。未知，2020年所推出的彩妝產品又會以一貫的簡約格調還是再次為我們帶來驚喜？

Hermès（@hermes）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 31 日 上午 8:06 張貼

至於女生們最關心的售價，Hermès的沐浴和身體護理系列的價格大約為港幣600元左右；香水產品則大約為港幣800元至1,200元，故相信其後的彩妝產品定價雖不是大眾價錢，但至少不會是奢華得買不起。

另外，彩妝產品將會出售至哪個國家此等問題，Hermès亦還未對外發佈消息，各位女生還是帶顆期待的心繼續等待Hermès的官方消息吧！

其實以下多個奢侈品牌已擁有彩妝產品，你又擁有過幾多個？（點圖即看）==>

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（資料來源：FashionNetwork, Vogue De）