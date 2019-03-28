男扮女生IG打卡拍照　引92萬人關注　露腿、自拍、拖手背影樣樣齊

如果將平日在社交平台上看到的女生打卡照，換成男生當主角，又如何？

Bros Being Basic的Instagram帳號，發佈了一群男生模仿女生們平日發佈在Instagram、Facebook等社交平台的打卡照。(brosbeingbasic@Instagram)

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美國一名喜劇演員Ashley Hesseltine就在2014年創立了Bros Being Basic的Instagram帳號，內裡的照片並不是有關自己工作上的一切，而是一群男生在模仿女生們平日發佈在社交平台的打卡照，包括各種女神相、在健身室對鏡子自拍、吃喝玩樂、在沙灘上的炫耀照片等，讓人看到後都會會心微笑，令帳號至今已吸引了92萬人追蹤。

帳號的成立者是美國一名喜劇演員：Ashley Hesseltine。(ashhess@Instagram)

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當初成立帳號的目的，只是因為Ashley Hesseltine看到朋友在社交平台上發佈的#OOTD而聯想出來，繼而心血來潮邀請了她的一班男生朋友們故意以女生們的拍照方式拍照並發佈照片，亦在照片下作出大量Hashtag，如一對「飛毛腿」浸浴照，會加上「#BathTime」。看似胡鬧，但仔細一看那些背景、肢體動作，也正正就是我們經常會在社交平台上看到的照片。

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甚至Ashley Hesseltine會認真到為帳號設立一個模仿角色、性格，角色設定為中產家庭的年輕女性，喜歡與人炫耀自己的身材、財富等「完美生活」。利用男生以女生角度拍照，並不是為了嘲笑一班女生。



Ashley Hesseltine在一次訪問中提到：「內容都不是用來嘲笑女生 ，而是那些照片的確是反映女生們平日的模樣。」希望在引人發笑的同時，使女生們也能夠從照片中看到自己的影子，及後想清楚自己平日的照片是為甚麼而拍，是為了想炫耀自己的生活？還是真的為了記錄事情將來作回憶之用途？

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（資料來源：Daily Mail, Bored Panda）