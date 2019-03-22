Chanel、Hermès櫻花粉名牌銀包大比併　如平價版手袋$2xxx可入手

每逢春夏季的來臨，都會湧現一股粉嫩色彩熱潮。除了要化上一個櫻花妝外，也希望從衣著上入手，希望令自己外觀上散發溫柔的氣息，不過並不是每個女生都能駕馭粉色衣著。 如果你也擁有一顆少女心，但又未能接受到粉色出現在身上的話，不妨考慮交個櫻花粉色的銀包，Chanel、Hermès、Gucci、Prada待品牌均有選擇，哪一款價格合理，又實用度高？立即分析。

銀包未如手袋一樣需要買很多個款式作配襯造型之用，亦正因為一個實用的銀包如非破損以及追潮流的話，絕對能用上數個年頭，故選擇購買新銀包時必須要買得精！

在云云款式、版型當中，就以短銀包最為實際，纖巧的尺寸易於收藏於手袋內，即使是用上Mini Bag，也較方便又不佔位置。另外，於挑選銀包時，除了考慮間隔、實用度，最好還是選擇一些經典款式，免除將來擔心過時的問題。

【價格一覽】各大品牌櫻花粉色短銀包，價格大不同？（點圖即睇）===>

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以下經典短銀包款式均有推出櫻花粉色，或許是你的下一個銀包款式？

Chanel Classic Small Flap Wallet

Chanel Classic Small Flap Wallet猶如迷你版的Classic Handbag。HK$6,400(chanel.com)

長青款式一向都是恆久不衰，Chanel的皮具設計一向走高貴簡約路線，即使是銀包亦不例外，務求令所有女性呈現出獨有的優雅氣質。Classic Small Flap Wallet外觀猶如一個迷你版的Classic Handbag，同樣以小羊皮製成，以精緻的車線位壓成斜紋。

雖然屬短銀包，但內裡間隔亦足夠應付日常所需，除了紙幣位外，亦設有6個卡位，同時，銀包背面的位置雖然沒有如Classic Handbag一樣設有口袋隔層，但就設有一個拉鏈位置方便存放散銀，非常方便。

Chanel Classic Small Flap Wallet內裡間隔全面睇：

Hermès Constance Compact Wallet

Hermès Constance compact wallet 辨認度高，不過不設紙幣位置，購買前需仔細考慮自己的需要。約HK$30,779(Pinterest)

Hermès Constance手袋款式屬品牌的經典作之一，曾於2015年新加坡佳士得拍賣會上以高價約港幣70萬成交，是一個難於擁有的款式，要是你也鍾情於Constance，不妨考慮它的短銀包款式？

Hermès Constance Compact Wallet同樣採用小牛皮製成，設有標誌性「H」扣，假若你想入手辨認度高的經典款的話，此款式絕對符合你的心水！不過，銀包只提供4個信用卡位、兩邊口袋，以及中間的拉鍊間隔，用慣具紙幣位銀包的女生就要多考慮清楚自己的需要才入手了。

Hermès Constance Compact Wallet內裡間隔全面睇：

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Prada Leather Wallet

Prada Leather Wallet的印字標誌同樣是粉色。HK$2,950(mytheresa.com)

說到簡約款式，又怎能不提起Prada？基本上Prada的皮具款式大部份只刻有品牌Logo，但正正因為這份簡單而吸納了大批極簡主義的女生。曾有朋友不停在身邊推介自己的Prada銀包用了超過8年，而且並沒怎麼保養，依然能保持一個不錯的狀態，證明相當高質，令我留下了印象。

這款Prada Leather Wallet於前身設有品牌的Logo，但較特別的是並不像平日的款式用上金屬印字標誌，而是將印字標誌弄上與銀包一樣的粉色，並帶有磨砂的材質，令款式變得更別緻，同時更具少女味道。

Prada Leather Wallet內裡間隔全面睇：

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貓頭裝飾Gucci Signature卡片套

貓頭裝飾Gucci Signature卡片套設有品牌作品上常見的貓科動物圖案。HK$3,900(Gucci.com)

想要從經典款式中尋找新穎元素，這款2019初春系列登場的貓頭裝飾Gucci Signature卡片套絕對合乎你的要求。外形方面，除了採用壓印方式於皮革上壓出「GG」Logo圖案外，也有「貓貓」品牌常客作圖案，而銀包的啪鈕位就正正設有復古金色、帶水晶眼睛的貓頭配件，展現品牌的獨有設計元素，亦使款式更有特色可言。

貓頭裝飾Gucci Signature卡片套內裡間隔全面睇：

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