容祖兒、阿Sa熱捧入門級大手袋　Gucci、Fendi哪款是正菜妍推介？

每年、每季的四大時裝週，總會掀起話題與熱潮；而2019秋冬時裝週則興起了一波迷你手袋熱潮。不過，就手袋的尺寸與實用度來說，似乎僅只能夠用來拍個照，出席活動可言；時裝週過後的街頭，女生們都紛紛投入大型手袋的懷抱。

2019秋冬時裝週內，最矚目的除了是Karl Lagerfeld（老佛爺）的告別作外，還有每次都會帶來驚喜之作的Jacquemus。品牌設計師Simon Porte Jacquemus，一直致力設計出細膩、極具話題性的飾品，包括2018春夏季推出的Chiquito系列以及2019春夏的大型草織袋以及迷你水桶袋，到現場觀看時裝騷的人士都紛紛揹上品牌的手袋進場，包括Chiquito。

Jacquemus推出迷你版Chiquito，成功帶起話題。(Vcg.com)

而2019秋冬則設計出一款迷你版Chiquito，比Chiquito的尺寸更要細，整個手袋連手柄部份只有5cm的高度，絕對不足夠把日常用品放於袋內，雖然如此，但仍深得一班時裝精購入，及獲不少媒體報導。不過，這股熱潮似乎未能於時裝周後繼續盛行，而近期不少女生都熱捧夠實際、大容量、甚至可以容下手提電腦、外套、雨傘的大手袋，你又是其中一員嗎？

不過，這股熱潮似乎未能於時裝週過後繼續盛行，大容量、能夠應付日常所需物，甚至可以容下手提電腦、外套、雨傘的手袋，才是女生們最近的寵兒。到底，那會是一個怎樣的款式？

Fendi Shopper Multicolour Fabric Bag

容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa）同時用上Fendi Shopper Multicolour Fabric Bag。(choisaaaa@Instagram)

自從去年的Logo熱潮再度復興，不少品牌都參一腳，就如Fendi於2018秋冬系列當中就推出了許多雙F logo的單品，然而現時街頭上常見的則是這款拼色布料手提袋。

其材質用上亮面提花布料製成，同時印上雙F Logo以及Fendi Mania的皮革Logo貼，更顯華麗的一面，啡色外層配襯深藍色的內層，亦更顯格調。

容祖兒（Joey）和蔡卓妍（阿Sa）都同時擁有Fendi這款手袋，然而即使會增加撞袋之機會，二人出Trip時還是不避嫌一同使用，可想言之，這個袋款有多大的吸引力。

Gucci Rajah

蔡卓妍（阿Sa）在社交平台指出Gucci Rajah為「正菜妍誠意推介」。(choisaaaa@Instagram)

若你是傾向簡約風格的款式，或會鍾情於這款Gucci Rajah大型手提袋，就連蔡卓妍（阿Sa）都在她的社交平台發佈揹上該款手袋的照片，並Hashtag「正菜妍誠意推介」。阿Sa所用的為啡色麂皮配黑色漆皮款式，同時配襯紅綠織帶，顏色易於搭配服裝外，更充滿復古味道，當中置中位置更設有珠寶及時裝設計師Hattie Carnegie 1940年代經典設計作靈感來源的水晶琺瑯虎頭配件，非常特色。

然而除了阿Sa使用的顏色外，更另有紅併深藍色、黑色、紅色、白色等全以皮革製成的款式，同樣配上紅綠織帶或藍紅織帶。另外，袋內更附上一個可拆式拉鏈小袋，方便女生擺放瑣碎物件，更可以拆開來當成散銀包使用。

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Dior Book Tote

Rihanna亦用上Dior Book Tote。(dior@Instagram)

這款Dior Book Tote為2018春夏款式，亦無疑是現時在街上經常都會看到的一個袋款，自推出以來即受到Jennifer Lawrence、Rihanna等明星追捧，更一度出現缺貨的情況，原因或是在於手袋款式的罕見度以及細膩的造工。

方方正正的形狀和容量大的賣點甚少出現在Dior的單品上，當中的刺繡帆布更需經過多次來回交織而成，極為精緻。然而款式亦較中性，同時兼具復古氣息，除了能夠搭配女性化的裙款外，即使搭配較休閒隨性的牛仔造型，也絕對匹配。

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