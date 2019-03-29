【Art Basel】特展畫家Egon Schiele的繆思女子：遍體鱗傷仍要愛

是不是明知道與眼前的人在一起終會遍體鱗傷，但依然奮不顧身地奔向對方才叫愛呢？ 歷史常常告訴我們，成為才子的繆思情人就等於飛蛾撲火，最後只會得到悲慘的結局。然而，才華的人神秘、危險、熱情，而這些特質往往成為一種特別的光芒，讓站在身旁的自己也變得耀眼。也是因此，明知道愛上這些人有多麼危險，但從古至今還是有不少女生明知故犯。

畫家Egon Schiele就是其中一位迷倒萬千少女的才子。

（圖片來源：pinterest）

適逢去年是才子畫家Egon Schiele離世一百周年，除了有藝術館舉辦了他的特別展，亦有發行商推出他的自傳電影；畫廊Richard Nagy Ltd.今年更特意在香港art basel展出幾十幅Egon Schiele遺作，非常有心。

即使相隔了一個世紀，觀眾依然會被他的畫作所撼動，並且從中感受到他的自由與孤寂。然而在我眼裡，他畫下的繆思女子更讓人動容——縱使以理性判斷，這些女子或許都太不理智，可是，又有誰可以否認這群奮不顧身的女子呢？

Art basel 2019 Egon Schiele展率先睇：

+ 5 + 4 + 3

Egon Schiele生於1918年，那個年代不比現在開放。然而，他筆下的女子舒坦地露出緋紅陰部，亦毫不忸怩地流露出充滿性慾的眼神。據悉當年他的畫作除了嚇壞了一眾保守派人士，亦讓他成為了被鞭撻的對象。

如果一個畫這些畫的作家都被世人所摒棄，大家可以幻想一下當他的模特兒會有多大壓力。然而，不少女生依家奮不顧身脫下一身衣衫，成為他畫筆下的繆思。

《席勒：死神與少女》劇照

其中，有最離經叛道的親妹妹。她在芳華絕代的年紀成為他的裸體模特，二人長年被傳行為過於親密，疑似有亂倫關係。恩師克林姆的情人模特兒則因成為他筆下的裸體模特而遭親鄰鞭撻，更要搬家藉以避開閒言閒語。

也有「愛上」近乎一輩子的繆思情人Wolly。他們一起生活、一起創作。她鼓勵他自由自在地繼續作畫，亦成為了他大部份畫作的主角。然而，Egon最後卻因為想在服役期間可以有資金繼續畫畫，於是Wolly就因為「現實原因」而被狠心拋棄。

《席勒：死神與少女》劇照

Egon把目標定在出生於中產家庭的兩姊妹。二人生活無憂，但無憂的生活同樣沉悶得可怕。此時Egon出現，二人為了得到他的歡心而爭寵。Egon先接近了姊姊，藉以接近他的家人。然而他後來卻娶了妹妹，原因僅是為了避開服役，以及希望藉以分得女方財富，讓自己未來亦可以繼續畫畫。

他亦有畫下一群未成年少女的裸體畫像。歷史只記載了Egon Schiele因犯下在幼童可接觸的公共場合展示色情作品，因而被收押21天、入獄3天，以及畫作被法官屈辱地當庭燒毀的紀錄。然而從沒有人談論這群女子的勇氣與自由，甚至在當今世代，當大家說起Egon Schiele，也只提到他的勇氣、成就、孤獨，又或是他作品的售價。

+ 6 + 5 + 4

藝術界有聲音指他的畫作：「直接挑戰當時社會規範容讓弱勢被剝削的虛偽，並暴露在作品中，他對裸女的描繪與細察，跟他觀察及刻劃自己的裸體是一致的」。又或讚揚他的畫作：「是向年輕女性賦權，展露她們的自信與自由。」

然而當大家走進art basel欣賞他的畫作時，或許可以想想，為何女子要透過他來表達自由？為何時至今天，女子向他人展示身體依然會被視為禁忌？他筆下的繆思女子後來的遭遇會是如何？

順帶一提，他筆下的女子全都自信得讓人著迷。

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