【Art Basel】 3大不容錯過的打卡位 x 必睇作品推介 ！

不少平日不會看展的朋友在三月都會湊湊熱鬧,感受「藝術三月」的文藝氣息。然而對於很多非藝術圈的朋友而言,art basel頂多是一個進場逛逛、打打卡的活動,不少朋友更有感眼花繚亂。 今次01女生編輯部就稍稍整理了一些資料,挑選了一些適合女生讀者欣賞的必睇作品,其中更有不少是今年的標誌性藝術品,亦非常適合大家打卡,大家千萬不要錯過!

今年art basel總共有來自35個國家、242間畫廊參展。整個art basel展場分成「藝廊薈萃」、「亞洲視野」、「藝術探新」、「策展角落」、「藝聚空間」五個展區。其中,位於展場的中心位置的「藝聚空間」,展示了多件由國際大師創作的大型雕塑及裝置作品,互動性與趣味性十足,而且亦是最適合大家打卡的位置。

《La dépossession》

(圖片來源:art basel官方網站)

當中,由得獎藝術家Latifa Echakhch創作的《La dépossession》,以1,000cm × 1,000cm的大型帆布,展示出一個猶如正在瓦解墜落的天空的場景。作者想以此呈現一個被遺棄而未能圓滿落幕的場景,流露著一股淡淡的哀愁。

位置:Encounters | Level 1 | EN4

https://www.artbasel.com/catalog/artist/7779/Latifa-Echakhch

《Where Are We Going?》

(圖片來源:art basel官方網站)

+ 2

筆者私心推介由日本藝術家鹽田千春創新的《Where Are We Going?》。

鹽田千春出名以棉線及編織技法進行創作。在她的創造下,即便是一根纖幼的棉線,亦可編織成為恢宏的場景。

她的作品主要與回憶、懷念、夢境有關——敏感的她自小便把經歷過的傷痛收納在記憶當中,長大後便透過藝術創作反映所感所想。從其作品中,大家可以看到過去、現在、生、死、以及焦躁不安、痛苦。而這些縱橫交織的線網,正正反映生命的層層捆綁。她曾經指出:「這些具象的繩線代表着那些無形的線、內化的線,它們將萬事萬物串聯在一起」。

鹽田千春過往的作品:

+ 10 + 9 + 8

今次art basel就帶來她其中一個限時性裝置藝術《Where Are We Going?》。以用黑鐵和白色塑料棉線造成的船隻,看似鉛筆畫的模樣,從天花板懸吊下來,像是從海底逆流而上,終於變成了天空中的雲朵。

鹽田千春說:「對我而言,作品喻意為必須堅信命運以接受不確定性,如同我們坐上承載夢想與希望的船隻,渡過時間之海去尋找一個目的地。」

位置:Encounters | Level 3 | EN7

https://www.artbasel.com/catalog/artwork/81420/Chiharu-Shiota-Where-Are-We-Going

《Willing To Be Vulnerable – Metalized Balloon》

(圖片來源:art basel官方網站)

出生於1964年的Lee Bul是當代首屈一指的韓國女性藝術家。她的背景:父母是政治異見者,為了躲避韓國軍政府的迫害而避居於偏遠之地,讓她對事物有獨到的看法。

自小她的父母就向她灌輸批判性思想,而她亦是以種種疑問作為作品的出發點。其中,她就常常以鏡子作為創作素材,藉以反問:「看到鏡子里變幻無窮、支離破碎的自我,你還是否會自如地面對自己?」她在作品提出疑問之後會留下空白,好讓大家可以自己詮釋箇中含義。

Lee Bul過往的作品:

+ 4 + 3 + 2

她於1980年代開始嶄露頭角,也是第一位參與重要國際美術館展覽的亞洲女性藝術家。更曾於2018年被Dior選中,合作推出特別版Lady Dior手袋。

(圖片來源:pinterest)

今次art basel展出了她其中一個作品《Willing To Be Vulnerable – Metalized Balloon》。顧名思義,《Willing To Be Vulnerable – Metalized Balloon》就是有個外型宛如「興登堡號」災難事故中的齊柏林飛船浮在半空,象徵二十世紀初科技一日千里及現代化所帶的優處及災難,藉此提出反思大家心目中烏托邦的模樣。

位置:Encounters | Level 1 | EN1

https://www.artbasel.com/catalog/artist/7419/Lee-Bul

+ 4 + 3 + 2

其他打卡位推介:

+ 6 + 5 + 4

