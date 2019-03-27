【插畫】當情感消逝、當失去最愛：暗黑插畫表達生命的扭曲與空虛

相信不少人小時候曾發下要把這輩子活得轟轟烈烈的誓言，然而在成長的過程當中，誓言逐漸被生活種種磨練抹殺，靈魂亦變得枯朽。 生活絕不容易，尤其在香港生存，只有少數的人可以活得幸福自在。我們每日打扮得光鮮亮麗，可是內心卻受盡生活的煎熬，非常疲乏。Miles Johnston就透過畫作，把這份不說出口的疲乏表達了出來。

來自英國的Miles Johnston於18歲時移居瑞典，並在當地的現實主義藝術學院學習繪畫。畢業後在同一所學校兼職擔任講師。除了教書外，他不時會在個人ig帳號上載個人作品。

他主要以油墨繪畫，雖然畫作只呈現黑白二色，但因為構圖繁複，能為觀眾帶來的感官體驗絕不簡單。

（圖片來源：ig@miles_art）

他的作品看起來有點可怕，人物的肢體扭曲，甚至整個身軀被掏空，Miles Johnston就是想以這些黑暗的畫作，呈現生命中的扭曲和變形，藉以表達出人的內部狀態，從而讓人與人之間憑藉畫作得到情感共鳴。

（圖片來源：ig@miles_art）

他的作品乍看起來雖然可怕，卻引人入勝。或許這份可怕不過是因為大家太習慣看表面美好的事物，忽視了當中的腐壞。可是如果要得到真正的幸福，或許要從根本入手，把內在壞死的東西連根拔起。可能過程會如他的畫作一樣可怕，可是只要咬緊牙關撐了過去，即會明白成長也不過是這麼一回事，同時亦更能與世界的扭曲與空虛共處。

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