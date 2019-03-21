情侶可靠擁抱「預防」吵架有根據！討厭別人觸碰跟童年成長有關？

有一首浪漫非常的歌，其中一句歌詞是這樣的：「不如這樣，我們一直擁抱到天亮，證明感情總是善良，殘忍的是，人會成長。」 擁抱能否令人䆁懷，不得而知。不過，鐵定溫柔，鐵定善良，這大概是筆者最喜歡的肢體語言了，也是最享受的一種交流。不過，除了主觀的感想，擁抱有益身心，其實有科學根據。

（《舉重妖精金福珠》劇照）

擁抱還能「預防」吵架？

擁抱能減壓，不難想像，但根據美國廣播公司NBC的報導，一篇刊登在線上期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLoS One）的研究指出，一個擁抱的「威力」，可以維持一天，即使即將遇到衝突。

研究人員發現，那些擁抱了的人，會較沒有的更不會被衝突或困難影響心情。擁抱對象不一定要是異性，也不一定要是伴侶，家人或朋友的也可有一定「威力」。作者Michael Murphy，同時亦是美國卡內基梅隆大學心理學系的教授，指出因為觸碰可令大腦「關掉」對威脅或恐懼的反應，從而䆁放更少對應壓力的荷爾蒙，於是也減少了心血管的壓力。

他補充，這似是有關掉「戰爭或逃跑（fight or flight）」反應，令人對痛楚沒那麼敏感，也會對減低對「威脅」的反應，特別是社交上的。

（《擁抱星星的月亮》劇照）

擁抱能「預防」感冒？

擁抱對心理健康，也似是理所當然；但Murphy在卡內基梅隆大學同事也曾就壓力與別人的支持對免疫系統的影響。參與研究的對象會暴露在一種十種十分常見的傷風病毒中，然後會接受隔離，再檢測他們的病況。研究發現，那些感受到被支持，又時時被擁抱的，病況較輕。

Murphy解釋，受威脅與壓力的感覺都會令我們的免疫系統反應過於激烈，長時間這樣會損害身體系統，增加患病風險。而擁抱令人有安全感，從而防止免疫系統反應過度。

（《大力女子都奉順》劇照）

身邊總有人討厭擁抱，原因是⋯⋯

雖然擁抱似是百利而無一害，不過，身邊也總有朋友討厭擁抱，甚至是稍稍觸碰，就已會「打冷震」。北伊利諾大學輔導及心理學教授Suzanne Degges-White就解釋，享受擁抱或不，與童年有緊密關係。於2012年在醫學期刊《全面心理學》刊登的一篇文章指兒時時時擁抱的，長大後也會是一樣；相反，則會傾向討厭和感到不安。

美國聖母大學心理學教授Darcia Narvaez就成長中的小孩極需要身體接觸，缺乏接觸會令人更難發展親密的關係，亦較難有同情心，日後更難與人有深厚的關係。不過，既是如此，相處也應當以尊重先行。要是對方不喜歡，就不應強行擁抱，不然只會是「me too」事件。

擁抱既是好處多多，但也不是唯一能帶來「神奇效用」的身體接觸，以下的你或許也忽視了：

Sources：NBC, TIME