有種美叫渡邊直美　纖瘦歷史曝光　曾受欺凌：為懂欣賞你的人而活

有些女生，外貌、身形並不完美，但也能散發著耀眼的個人魅力，渡邊直美大概就是這種女生。當社會在吹捧「瘦就是美」，韓國小姐金秀珉因體重58公斤被攻擊太胖，日本女團「BiS」的成員Poor Lui因減肥後復胖0.4公斤，因而退出演藝圈，渡邊直美卻憑著最真實的一面找到屬於自己的舞台。

她用自身帶出原來美，不只有一種模樣。

今天在觀眾面前自信滿滿的渡邊直美，其實曾經歷一段黑暗時期。她也曾經是瓜子臉，纖瘦身材的女生。她在求學時期開始變胖，身處欺凌問題嚴重的日本校園，她的身材成為同儕之間的笑柄。「不如把她的頭髮拔光？」、「還是要打她一頓？」、「不如直接殺了她吧！」，充滿惡意的言語傷害了渡邊直美，也讓她的自信降至谷底。本身是台日混血兒的她，父母離婚後，跟著台灣來的母親在日本生活，可惜兩母子都不諳日語，她坦言自己到18歲還是只會說日語單字。語言不通，加上內向的性格，讓她對欺凌毫無反擊之力，天天被冷嘲熱諷的她，甚至一度萌生自殺念頭。可幸的是，她從小認識的好姐妹發現她有模仿天份，於是建議她將來成為搞笑藝人，才讓她打消念頭。

渡邊直美曾經也是纖瘦女生。（Twitter）

別人欺負她，她沒有選擇以牙還牙，而是選擇了搞笑藝人這份帶給人歡樂的工作，點擊看她的有趣一面：

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如今渡邊直美Instagram上約有870萬的追蹤者，也是不少廣告商眼中的寵兒，事業如日中天。然而，她的演藝之路並不是一直都如此順遂。她立志成為搞笑藝人，在2007年入行，日文還是説得不流暢，她坦言初出道的兩三年，幾乎沒有說話。她自覺要在演藝圈立足，一定要充實自己。她隻身飛到遙遠的美國學習表演，以全新姿態回歸，她不再只是個會上節目的普通諧星，她之後開始參與劇集演出，模仿不同巨星載歌載舞，不論歌聲和舞姿都讓觀眾留下深刻印象，也打破了胖子就是不靈活的刻板印象。她也開始漸漸受到注目，不少觀眾受到她的笑容和樂觀感染，但同時惹來不少負面評價。

渡邊直美穿上一身Gucci的服飾，惹來網民負評。（Instagram）

她彷彿又回到了中學時期，面對網民的惡意批評，質疑她「有甚麼資格當藝人」。她在去年受邀參加東京Gucci分店的開幕禮，而Gucci為她拍攝個人照，並上傳到官網，有人留言直罵她「Horror？」，甚至有人説她是豬、醜得不堪入目。只是歷練重生的渡邊直美，這次不再把惡意批評放在心上，在Instagram上回應「我以為現在已是個什麼體型都能享受時尚的美好時代，沒想到gucci官方Instagram裡我的照片引起了世界級的輿論事件，大家都是因為我的魅力感到驚訝吧？」，她以充滿自信的姿態反擊。

點擊看渡邊直美的正能量金句：

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我們每個人都曾經是渡邊直美，因為旁人的輿論、質疑，我們也跟著漸漸貶低自己的價值。當我們永遠只在旁人的眼光裏徘徊，一輩子也過不了自己想過的人生。即使不斷被抨擊，渡邊直美還是堅持站到舞台上，她最近也分享自己會在美國發展，接受新的挑戰。不要忽略被指罵聲蓋過的掌聲，試著為懂得欣賞你的人而活。渡邊直美的美，大概就是作為藝人可以不顧旁人眼光，一直都以自己喜歡的姿態活著。

受歡迎的原因我也不清楚。我就是順其自然，隨自己的慾望而活。想吃就吃，想笑就笑。我也吃飯，也抽煙，也講黃色笑話。我也不會做家務，像個廢柴。這樣的女人，難道不是最讓人討厭的嗎？ 渡邊直美

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