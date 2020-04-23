周揚青控訴羅志祥「多人運動」疑性濫交？鹹濕渣男與性上癮如何分

【羅志祥分手｜性濫交】羅志祥（小豬）與周揚青一直被傳「分訊」，兩人沒有公開澄清。內地疫情開始平靜後，周揚青終於在微博上親證已與小豬分手一段時間，9年情結束。只是兩人再見不是朋友，周揚青附上一封給小豬的「長信」，控訴他的「渣男」事跡。

羅志祥與周揚青拍拖9年，終被女方證實分手。周揚青直言分手原因是不小心看到了他的手機，繼而發現對方有與女生調情的專屬手機。不僅是調情，周揚青直指小豬多次出軌。當她不在時，小豬就會約女生到家中，出遊到不同城市時，總會有一個可以約到酒店的女生。她更大爆羅志祥與旗下藝人、化妝師都有「長期不正當男女關係」，還會經常進行「多人運動」。即使她屢次原諒羅志祥出軌，最後還是受不了離場。如果周揚青的控訴屬實，羅志祥多次出軌、約炮，即使有女友還是控制不了慾望，令人不禁想起已為人父的張致恆，與前度分手時被爆連番出軌，曾自稱「性上癮」。然而，真正的性上癮者是否像小豬般沉醉於色慾之中呢？

點擊回顧羅志祥與周揚青的甜蜜時刻及周揚青的分手信：

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張致恆因屢次出軌，「渣男」形象深入民心；與前度梁皓恩拍拖數年，以為會修心養性，卻又重蹈覆轍......

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根據不少性上癮者的案例分享，他們根本不享受性愛，只是無法控制自己的性慾，而他們的歡愉也無法從其他途徑獲得，他們只好沉溺於性愛。

美國精神病學協會在2010年發佈了判別「性成癮症」的標準，只能診斷18歲以上的成年人，至少在6個月下經歷以下的5點，點擊看：

分清「鹹濕」和性上癮

不少人往往把「鹹濕」和性上癮掛勾，其實要了解性上癮是怎樣一回事，我們要先分清兩個概念。如果一個人「鹹濕」，性需要大，他們可能會喜歡體驗不同形式的性愛，從中得到快感，因此滿足到自己的性慾。而對性上癮者而言，性愛就是他們不可或缺的食糧，不論享不享受過程，他們都要「吃飯」。美國性與愛上癮者匿名協會（SLAA）如此描述性上癮者的性愛：「將寂寞、壓力、罪惡感、憤怒、羞恥等情緒都性化（sexualized）」。他們把性視為心靈慰藉，當作發洩壓力和情緒的途徑，就像有些人需要以運動來宣洩情緒一樣。

某程度上，性就是他們逃避現實生活的方法，所以性愛過後，他們會有強烈的空虛、孤獨感，為了避免這種感覺，他們又會焦急地尋找下一次性愛的機會，所以他們的「欲求不滿」其實不關乎性慾望，只是希望可以持續地忘卻壓力和煩惱。

現實中的性上癮者並不如想像中享受性愛。（《三夫》劇照）

性上癮者：從來沒有一段享受的性關係

英國媒體BBC曾經做過一系列有關性上癮的廣播節目，當中訪問了不少性上癮者，當中有個沉溺性愛30年的男士Paul，由大學時代已經發現自己有這方面的困擾。即使當時有穩定女友，自己也很愛對方，但依然透過召妓滿足自己。他形容這種感覺是「好像我肚子餓，要吃外賣一樣。」

之後，作為異性戀的他，更嘗試和男性發生性行為，但他很肯定自己不是同性戀，只是希望追求不一樣的性愛，可以為他的身體帶來刺激的感覺。他更明言，只有性愛，才能讓他得到數小時的歡愉，所以他對性有持續的渴求。當接受治療後，他才慢慢戒掉「重口味」的色情片，只和一個女性發展性關係，嘗試從其他方面滿足自己的心靈需要。他坦言「這是一種孤獨的病。」，因為過去從來沒有一個可以讓他開心、全心去愛的人，也沒有任何一段自己享受的性關係。

性上癮者，可能有過很多性愛經歷，但諷刺的是，他們仿佛從來沒有享受過性愛。

參考資料：英國廣播公司、美國性與愛上癮者匿名協會（SLAA）、美國精神病學協會