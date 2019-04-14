【復仇者聯盟4】入場前懶人包：Marvel隊長拯救鐵甲奇俠有暗示？

夢眾期待的《復仇者聯盟4：終局之戰（Avengers: Endgame）》將於4月24日上映，不少粉絲早早「撲飛」急不及待要先睹為快，截至截稿當天，雖然距離第一天上映還有一星期，但第一天晚上場次大多已「爆滿」！ 出場欣賞《復仇者聯盟4：終局之戰（Avengers: Endgame）》，不如好好重溫一下上回提要及預告，或許暗藏「彩蛋」！

導演Russo Bros表明不會「大團圓」結局？

對於《復仇者聯盟4：終局之戰（Avengers: Endgame）》的結局，很多人都是心情矛盾的，既想化為沙塵的英雄「復活」，卻又怕若他們只是困在靈魂寶石，而「Endgame」則只是在存活的一半救出被困的一半，那未免太俗了吧。

但早前導演 Russo Bros接受外國媒體訪問時，就表示電影的首個要點便是滿足自己，而不會理會別人喜歡與否，而那也是他們拍攝《復仇者聯盟4：終局之戰（Avengers: Endgame）》的最高原則。不少粉絲於是揣測，「Endgame」或許不會如粉絲所願，離去的英雄都是真正死去了。

（預告截圖）

救世關鍵是蟻俠還是Marvel隊長？

另外，預告中的線索也大受關注，當中最重要的當然是救世關鍵，是困於量子領域中的蟻俠Scott，還是被視為最強英雄的Marvel隊長Danvers？

有看過《蟻俠2（Ant Man）》與《 Marvel隊長（Captain Marvel）》的都知道，兩套電影都分別留下伏筆，蟻俠後被困於「量子領域」；而Marvel隊長Danvers則早與神盾局特工Nick Fury認識，在《復仇者聯盟3：無限之戰（Avengers: Infinity War）》結尾，Nick Fury向Marvel隊長發出訊號。

因此，在預告中出現的蟻俠，表示他已逃出「量子領域」，或化出塵沙的英雄也是困在「量子領域」？另一種說法，則是Marvel隊長會利用「穿梭時空」(Time Travel)的能力，將「過去」的超級英雄送到「 現在」，藉此挽回已逝去的超級英雄，再次對抗Thanos。

（預告截圖）

預告暗示Marvel隊長將救出Iron man？

另一個大家十分關心的地方，則是Iron man的結局。要知道，即使筆者不是Avengers的超級粉絲，但《Iron man》系列由2008年開始上畫，一看便是十年之久，怎都有「感情」，也不想Tony Stark在太空中死去。

但有不少人揣測，在最新預告中，Marvel隊長與美國隊長在對話中談到她在過去一直不斷在宇宙旅行，拯救不同星球，或暗示了她就時救出Iron man 的關鍵。

*更多劇照重溫：

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