【金像獎2019】《逆流大叔》最佳電影黑馬！女生愛大叔只因自私？

《逆流大叔》於去年年中上畫，獲多項金像獎提名，包括最佳電影與多項演員獎，雖然不少人揣測小品電影難以勝出，但《逆流大叔》卻早已蠃盡口碑，特別是戲中的「大叔」吳鎮宇、潘燦良與黃德斌，市井之餘別有一番魅力！ 而這份「大叔魅力」，原來並非人人懂得欣賞，你又是否不再愛「小鮮肉」，到了愛慕大叔的年紀？

（《逆流大叔》劇照）

時時道聽途說，說男生都愛年輕女子，但有沒有想過，其實是有些女生偏愛比自己成熟的「大叔」？不少外國網站就此作出分析，你又覺得哪種說法最合理？

【點圖即看】以下「帥氣大叔」，有幾多個是公認的女生最愛？＝＝＝＞

+ 22 + 21 + 20

（《逆流大叔》劇照）

大叔較有安全感？

根據心理學網站，大叔能給人安全感，由是吸引較年輕的女生。因為，隨着年紀增長，社會地位及經濟能力亦由是增長，時時會比年輕的男子更富有，處世也更成熟與更可靠。

筆者對這說法不苟認同，只因明明倡議男女平等，為何女子又突然想要倚靠男伴了？筆者反而是覺得，大叔有「自理能力」，與年輕男子相比，應更成熟圓滑，相處由是較為舒適貼心。

+ 10 + 9 + 8

戀父情意結？

《吸引力與愛戀得社會心理學》一書的作者Fugere就寫道：「大多的學者相信喜歡年紀較大的男子，其實是與自己的父親有關。」

他解釋說：「曾有調查局指出，女人會嫁給髮色與眼睛顏色跟自己爸爸一樣的男生。父親較年邁的，也會喜歡比自己年紀較大的男子。」他補充除了可歸疚於潛意識外，另一個原因跟說法二差不多，就是年長男子經濟應力較強。

不過，有趣的是，根據一項2010年英國的研究，女子即使經濟獨立，也會被「大叔」吸引，另外還有一個條件，就是不管「大叔」多富有，也必須是個帥哥。筆者覺得這樣的研究，不過是證實了我們都知道的事，長得漂亮誰人不愛？

年輕時的吳鎮宇是否已滲出大叔魅力？（《卡拉屋企》截圖）

你愛他眼中的自己？

另一種說法，則是由愛情文章的專欄作家Kerri Sackville則認為，我們會不自覺地活在別人的視線下，那形象也會影響我們對自身的評價，就如：若然在伴侶眼中，我們是年輕漂亮的，那我們也會覺得自己是年輕漂亮的。

因此，有些女生怕自己的吸引力會隨年齡增長而下降，便會出現跟愈大愈愛「大叔」的現象。

不知你又覺得哪種說法最合理？

Sources：Psychology Today

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