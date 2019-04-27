【女生香港地】「無印系」簡約風Cafe　度身訂造咖啡　賞海景夕陽

假日要放輕鬆，沒有什麼比起到充滿濃郁的咖啡香氣的Cafe，靜靜過上一個放空的下午來得好。來到極簡「無印系」風格的Café，身處於簡單純白的環境，定必可以把心中的鬱悶一掃而空。

% Arabica：純白裝潢 欣賞夕陽西斜的風景

% Arabica於堅尼地城的兩層高新店採取落地玻璃設計，可以於濃郁的咖啡香中欣賞維港海景。（IG_arabica.hk）

咖啡迷對日本人氣咖啡店% Arabica定不陌生，最近於西環堅尼地城開設了兩層樓高的新店，以純白裝潢打造出清新乾淨的感覺。落地玻璃設計讓人可以邊品嚐咖啡邊欣賞維港海景，黃昏時刻的景色更是迷人，看著被夕陽映照，緩緩流動的海浪，感覺可以在這裡坐上一個周末。不過假日來訪的人較多，想要坐上二樓能看到海景的位子，上午到訪較容易避開人潮。又或可以外帶咖啡，到海旁吹著海風，也是種另類的愜意體驗。

% Arabica

西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖

Little Cove Espresso：天然酵母烘焙麵包一試難忘

極簡純白風格，陽光照射室內感覺溫暖且充滿朝氣。（IG_littlecove.espresso）

陽光把落地玻璃窗框的影子投射在淺色的水磨石地板，感覺溫暖且充滿朝氣。Little Cove Espresso裝潢簡潔清新，木材加上白色的裝潢打造出一個寫意的空間。咖啡店位於西貢海鮮街附近，簡約風格與鄰近的海鮮餐廳相映成趣。除了咖啡富有水準外，Little Cove Espresso的天然酵母麵包也叫人一試難忘。加入了天然酵母烘焙的麵包口感煙韌鬆軟，富有濃郁的小麥香氣，配上特色中東醬料，感覺清新滋味。假日不妨花時間到西貢走走，吹吹海風，感受西貢的地道風情。

Little Cove Espresso

西貢西貢海傍廣場1號地下1-2號舖兆日大廈A座

APT Coffee：依照個人喜好 度身訂造專屬咖啡

在APT Coffee，客人可依照個人喜好，度身訂造專屬咖啡。（IG_apt.coffee）

同樣是純白的裝潢，但APT Coffee卻予人一種窩心的感覺。大部分咖啡店提供的咖啡與食物都以自己的標準製作，而在這裡，則可以按自己的喜好，咖啡豆的分量、奶量及奶泡量都能一一調整，度身訂造口味最合適的咖啡。APT代表A Personal Tailor，咖啡迷可以在這裡品嚐到更多不同口味的咖啡配搭，而初嚐咖啡的客人，則可以從配搭咖啡成分和分量的過程中，尋覓出最合心的口味。APT Coffee如此貼心的服務，讓人感覺舒適又驚喜。

+ 2

APT Coffee

灣仔月街2-12號地下A&B號舖

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