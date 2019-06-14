【退休生活】人老就只想安定？美國婆婆們放棄大屋　這樣追求自由

拖車小木屋（Tiny Homes）在美國大紅！既有個人空間，又能自由移動隨時與家人朋友聯繫。在生活物質以前，美國婆婆們表示，人生晚年要是自由與快樂！

美國銀髮族近幾年流行一種可愛的居住模式「拖車小木屋（Tiny Homes）」，主打約莫 4-5 坪大小空間，但日常起居一應俱全。（tumbleweedhouses官網圖片）

人生的下半場，你想過什麼樣的生活？

美國銀髮族近幾年流行一種可愛的居住模式「拖車小木屋（Tiny Homes）」，主打約莫 4-5 坪大小空間，但日常起居一應俱全。更重要的，這個「家」可以帶著走！

方便巧小，價格落在 10,500 到約 20,000 美元（約港幣82,350到156,860元），拖車小木屋讓老年人們在行動與價格上都可以更容易負擔。因為他們追求的生活，不一定要偌大奢華，也不一定是落地生根，而是既有獨自空間、又能和家人朋友聯繫的簡單快樂。

「我的人生不需要這麼大的房子了！」

72 歲的 Bette Presley 居住在加州大阿羅約（Arroyo Grande）一個178呎拖車木屋裡，她說這 14 年的時間，是她這輩子過過最好的生活！Bette Presley 嚮往自己可以在年老時，生活在更接近自然的地方，擺脫慾望、不必要的雜物，盡量清淨簡約：「我們總是消費過剩，但我們其實不需要這麼多東西。」過去Bette也曾過著「過度」的、亂無章法的日子。那次她決定捐出大多數的所有物，電視、電腦、微波爐、桌子、沙發、印表機......，對她而言，斷捨離的過程並不簡單，但卻是一種生命的釋放。

在新的房子裡，她只擺設了簡單的的必要家具，一張雙人床、一張給客人用的休憩臥鋪、簡約的小廚房和浴室，另外還有寬敞的前門陽台，這已經足夠讓她好好享受日子，也能重新與自然環境共生連結。她在退休以後思考自己想要什麼樣的後半場？不想到安養院，也不願增添孩子的經濟負擔；她選擇遠離都市，但卻能更親近自然、親近生命，也能因為擁有喜愛的單人生活，而擁有更美好的家人關係。

72 歲的 Bette Presley 居住在加州大阿羅約（Arroyo Grande）一個178呎拖車木屋裡，她說這 14 年的時間，是她這輩子過過最好的生活！（tumbleweedhouses官網圖片）

61 歲的退休音樂老師 Adele Smith 原本與女兒住在一個約 36 坪大的房子，但在女兒搬出去以後，她感覺到自己無法獨自應付這個孤獨的巨大空間。每一天，她只會真正用到的區域只有客廳的某個角落，和浴室、臥室跟廚房，除此之外，空出了許多對她而言沒有意義的區域。「我再也無法忍受這麼大的屋子了！」 Adele 想著，她決定離開這個地方，離開孤獨的感受。

她搬到僅 6 坪的小屋，新家比過去小得許多，但卻擁有所有她對家的想像：基本的起居條件、更適合一個人的空間；她可以只是專注在自己此刻的生活，而不必分心到過剩空間的焦慮、對女兒的思念。從外在到心理層次，她都得到更多的快樂與滿足。

61 歲的退休音樂老師 Adele Smith 原本與女兒住在一個約 36 坪大的房子，但在女兒搬出去以後，她感覺到自己無法獨自應付這個孤獨的巨大空間。（tumbleweedhouses官網圖片）

可移動的家，但更安定的生活

打破過去對於晚年「安定」的想像：好像應該要有一個屬於自己的大房子，有經濟餘裕、休閒娛樂生活。但拖車小木屋的出現與流行，讓我們看見銀髮族的「快樂生活」的追求更注重的是無負擔的身心靈滿足。小小的家，一方面能讓經濟與心理壓力減低，一方面也讓我們注意到老年人也需要的「個人空間」。

傳統上除了與孩子同居，送往安養院也是普遍會有的安老選擇。但安養院為安全及方便照護的考量，空間上往往配置擁擠、隔音不佳，缺乏自主空間；大量老人在此聚居，像是脆弱老朽的集合與放大，他們每天都在面對別人的疾病與死亡。其實，只要做好更完備的健康照護需求，例如裝設輪椅坡道、提醒老年人服藥的語音智慧系統等，小巧的個人空間能讓老年人們更加自在，也可以方便獨自應付生活。

銀髮族們擁有一個剛剛大小的、屬於自己的空間，可以安然享受去除欲求後的隨心日子，也可以借用拖車小木屋的高機動性，和家人、自然環境到這個社會進行更自在的連結。畢竟，「家」的定義不在於永恆不動，而是讓你的心有所滿足，獲得安定。繼而有能力感受被愛及給予更多的愛。拖車小木屋，拖到哪裡，哪裡就可以是你的家。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：人生下半場！美國銀髮奶奶：我的晚年不用大房子，只要自由和快樂】