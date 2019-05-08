【美魔女】51歲？！日本凍齡少女肌媽媽　靠古法保養零皺紋極水潤

女生最都顯老，看有沒有衰老的痕跡，主要看皮膚的膚質，只要皮膚上出現少少的斑點或者皺紋，就彷如世界末日，所以大家現在早早就開始用保養品，生怕遲了保養，後悔莫及。年紀輕輕已經在臉上抹上抗老護膚品，到美容院購買一堆套餐，甚至打個什麼針，保著青春。

在日本，有一位十分出名的美魔女主婦，她的名字是水谷雅子，今年51歲，是兩個孩子的媽媽。

▼▼在看文章前先看看她的相片，51歲卻擁有光澤少女肌（按圖放大）▼▼

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光看照片根本看不出來她已經原來51歲了，而且更是兩個孩子的媽媽，膚質極好，水潤飽滿，重點是一點皺紋也沒有，擁有令人羨慕皮膚的她，一次偶然的機會參加了日本某雜誌的 「美魔女」千人海選中脫穎而出，令她一夜成名。

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到底她有什麼不老的保養術呢？原來除了一般的保養品之外，她還有一個秘笈，竟然是中國傳統方法——面部刮痧 ！做法十分簡單，只需要一個天然石的魚片刮痧板，與一瓶精華油。

點擊圖片查看 「美魔女」保養秘方——面部刮痧的材料和步驟▼▼

面部刮痧不僅能改善面部血管循環、加速細胞的新陳代謝、抗衰老、維護肌膚的彈性、而且還有瘦臉的效果。激發大腦「潛能」，重新分配能量到面部，達到排毒養顏、舒緩皺紋、行氣消斑與保健養顏的功效。大家不妨參考一下吧。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】