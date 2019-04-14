【化妝水濕敷法】養出夏天水嫩肌　$67開架品登日雜A級化妝水

轉季要換護膚品，冬天滋潤、夏天美白，唯獨保濕是四季不可或缺的護膚步驟。夏天一到，即使轉用了一整套控油產品，還是會出現油光滿面的情況。要徹底解決皮膚出油的問題，原來是靠做好肌底保濕。

以化妝水濕敷法做好肌底保濕，解決夏天出油問題。（雪肌精廣告）

女生在夏天都會避開滋潤的護膚品，選擇透薄的乳液或是果凍質感的面霜。筆者更有認識朋友實在受不住炎夏潮濕焗促的感覺，洗完面後拍上化妝水便算完成保養步驟。結果冷氣吹了一夜，睡醒後滿面油光、毛孔粗大，肌膚變得內乾外油，貪一時之快卻換來得不償失的後果。

《來自星星的你》劇照 夏天的皮膚出也會出現缺水的情況，不能忽略保濕的重要性。從日常生活開始，為肌底輕柔補水，夏天也可以擁有水嫩細緻的膚質。敷面膜是最簡單直接的補水方法，然而，炎夏的溫度確是令人提不起勁把黏膩的面膜往臉上放。另一個折衷又低成本的方法便是以化妝水濕敷。 完成清潔程序後，把化妝水沾濕化妝棉，然後敷在臉上五分鐘，便可軟化角質，幫助後續保養品更好被肌膚吸收。以化妝水濕敷可以快速為肌膚補水，質地清爽更不會造成肌膚的負擔。

不過，若進行化妝水濕敷法，必須選對化妝水，翻看日本雜誌《LDK》實測報告，過去曾為市面上45支化妝水作出實測，當中以價錢劃分5個類別，分別進行A至E評級，使用專門測試肌膚水份值的儀器，測試使用產品前及使用後三小時肌膚的水份。當中開架品牌的A級之類，容量大而且價格便宜，小資女絕對要把它們放進保養品的購買清單。

按圖了解獲得最高A級評價與最低E級評價的化妝水：

+ 11 + 10 + 9

不論任何肌膚，都可以化妝水濕敷法為肌膚快速補水。然而濕敷法也有需要留意的地方，想把護膚效果放到最大，便要好好了解化妝水濕敷法的貼士。

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