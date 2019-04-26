《命中注定我愛你》再翻拍　「便利貼女孩」有求必應：別委屈自己

由阮經天、陳喬恩主演的經典台劇《命中注定我愛你》再度翻拍，「便利貼女孩」醜小鴨變天鵝的愛情故事於現實中未必能如劇情般順利。當個有求必應，總是無法拒絕別人的要求的好人，真的有讓你感到快樂嗎？

由阮經天、陳喬恩主演的經典台劇《命中注定我愛你》再度翻拍成大陸版（《命中注定我愛你》劇照）

中學時代，韓劇與大陸劇還未像現在的流行，那些充滿少女心的情節多為台劇中發生。再次翻看《命中注定我愛你》，老派劇情雖然牽強，但仍然會為陳喬恩「便利貼女孩」的個性感不值，因為一句「你人真好」而不斷遷就、迎合別人，把心掏空了卻被當成是理所當然的付出。

重溫台劇《命中注定我愛你》的經典劇照：

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習慣取悅、無法拒絕，「便利貼女孩」的存在就像一張薄薄的便利貼，總是在伸手可及的地方，用過便拋棄。努力當個好人，想上司看見自己的好會加以重用、想朋友看見自己的好會更喜歡自己、想情人看見自己的好讓關係可以更親密。種種成全別人幸福的舉動漸漸伴隨著壓力與矛盾，折磨著自己，內心的怨恨無法宣洩，很是委屈。只要拒絕當個「廉價」的好人，你會發現從前原來浪費了太多心力與時間，現在更值得好好擁抱自己。

長期討好別人令自己精疲力竭（《命中注定我愛你》劇照）

為避開矛盾與傷害而總是說「好」

有時候，不去說「不」是因為太關顧別人的感受，也是為了逃避有機會發生的衝突。明知道一但答應了工作量將會大增，為了不讓別人失望，仍是硬著頭皮把要求一一說「好」。當你覺得自己有責任為別人的情緒負責時，更應該明白自己是有拒絕的權利，理由是「我要好好照顧自己的情緒」。成熟的人不會因為你的拒絕而疏遠你，因為他們明白每個人都有自己的底線，既不失對別人的尊重，且能保護自己，擁有個性又不失柔軟的內心。

內地宣佈翻拍《命中注定我愛你》前，泰國早已翻拍了，以下是泰版《命中注定我愛你》劇照，是否還是覺得台版最好？

老是把「沒關係、你喜歡就好」掛在嘴邊 讓人看不清真實的你

為了不讓別人不高興，我們總是忍讓著。不會主動求助因為害怕為別人製造「麻煩」，卻無時無刻接受著他人的「麻煩」。總是把「沒關係」放在嘴邊，迎合著別人的心意，漸漸的於團體的存在感變得愈來愈低，隨時被忽略。而且當別人真的要尋求意見時，他們並不會先想到你，因為你的慣性友好無法給予他們客觀的分析。適當的說出真實的想法，先把自己照顧好，讓別人欣賞到你的個性，才能真正獲得他們的認同。

在答應別人的拜託前，先想想除了「好人」這角色外，你還可以成為什麼？重新檢視「好人」的界線，在耗盡心力前學會說「不」。

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