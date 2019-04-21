【小資女香水】百分之四價錢　擁有與Jo Malone相似香氣？

香氣比化妝穿搭更能令人留下深刻的印象。香氣更可以反映一個人的個性與喜好，適合自己的香水可遇不可求。知性女生的氣息可以靠香氣來營造，市面上更有不少擁有相似香氣的香水，給予小資女生多一個選擇。

熟透的梨子帶出陣陣甜香，宛如置身於英國果園中。$1,200／100ml（IG_jomalonelondon）

Jo Malone vs Missha：優雅果香 散發甜美與知性的氣息

香水界的萬人迷Jo Malone London香氣清新，予人一種乾淨舒服感覺，而且包裝簡約，深受一眾女生的愛戴。當中的English Pear & Freesia Cologne更是多年來的熱賣款式，清新的英國梨子香氣，搭配白色小蒼蘭的花香，溫婉柔和。熟透的梨子帶出陣陣甜香宛如置身於英國果園中，被梨子與優雅清香的蒼蘭與玫瑰包圍著，加上琥珀、廣藿香散發出的淡淡木調，提升整個香氣的層次感。

Missha的Pear & Rose淡香水噴霧與Jo Malone London的English Pear & Freesia Cologne有著相似的香氣。$50／120ml（Missha官方網站） Missha的Pear & Rose淡香水噴霧與Jo Malone London的English Pear & Freesia Cologne有著相似的香氣，皆散發著陣陣甜美的梨子氣息，味道較Jo Malone London的簡單。Jo Malone London的前調是梨子香氣，隨著中調的花香與木質基調散發後，構成優雅知性的氣質。Missha淡香水噴霧的香氣則側重於梨子果香，沒有前調與中調，花香相對較弱。與Jo Malone London一樣，Missha的Pear & Rose系列同時推出身體乳與護手霜。

Diptyque​ vs Layered Fragrance：清新花果香氣 仿如置身綠色花園

法國品牌Diptyque形象獨特，精緻的包裝加上與眾不同的香氣帶著典雅的感覺。其中經典香氣L’Ombre dans l’Eau以黑醋栗葉、保加利亞玫瑰調配出酸甜的果香，隨後隱約飄散出玫瑰香氣，不會過份甜膩。清新的香氣像置身於充滿綠葉的河畔花園，浪漫寫意的享受假日下午。

清新的香氣像置身於充滿綠葉的河畔花園。$1,150／100ml（IG_diptyque）

混合Cassic Leaf與Soapy Rose兩支香水則可以配搭出與L'Ombre dans l'Eau的相似香氣。$105/10ml (IG_layered_fragrance) 日本簡約香氣品牌Layered Fragrance風格簡約清新，沒有複雜的前中後調，予人一種簡單純粹的感覺。呼應品牌「Layered Fragrance」的概念，所有的香水都可以疊塗的方式配搭出不同的風格。而混合Cassic Leaf與Soapy Rose兩支香水則可以配搭出與L'Ombre dans l'Eau的相似香氣，同樣是酸酸甜甜的清新感覺。

YSL vs Zara：知性迷人 黑夜中的個性女生

苦澀的咖啡豆與清雅的白花，兩種充滿矛盾的香氣再揉合茉莉和橙花的溫婉幽香、香草、廣藿香與雪松的優雅，YSL Black Opium帶出神秘又誘人的氣息。像是喜歡夜間生活，充滿神秘色彩而且富有個性的女生，型格的外表下卻是個優雅從容的，不甘平凡的生活著，宣揚著自主獨立的訊息。

神秘的東方香氣 $950/60ml（IG_yslbeauty）

Zara Oriental與YSL Black Opium帶著同樣的香氣。$102/100ml（Zara官方網站） 前調是玫瑰與小蒼蘭，待花香散發後雪松與檀香木的沉穩香氣，最後迎來雲呢拿與焦糖的香甜氣息。同樣是帶著東方香氣的感覺，雖然性感，卻不帶任何冶艷味道，反帶著知性與優雅的感覺。如果你喜歡YSL Black Opium帶給你的感覺，相信也會喜歡這支帶著相似香氣的Zara Oriental。

令香氣持久的噴香水方法：

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