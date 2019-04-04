【減肥】不戒口、不節食：李聖經輕鬆瘦10KG的秘訣是竟靠食得飽？

為了拍攝電視劇《舉重妖精金福珠》，身材非常纖幼的李聖經特意增肥10kg。 10kg，對於大多女生而言，絕不是一個容易減走的磅數。可是李聖經在拍完劇之後，迅速減走拍劇時增加的10kg，而且更是以絕不戒口、絕不節食的方式成功減磅！到底她是如何做到的？我們一起看看吧！

（圖片來源：ig@heybiblee）

拍攝完《舉重妖精金福珠》，李聖經再一次以纖瘦身材出現在大家眼前。大家都以為她如一眾韓國女星一樣，以極不人道的地獄餐單減肥時，她卻公開餐單，並非告訴大家她從不節食！因為逼迫自己戒口，最後只會令自己更想吃某類食物，或令自己在下一餐更加暴飲暴食。而且這種極端的飲食習慣，亦會降低新陳代謝，得不償失。

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她排除絕食減肥法，改為每餐都吃特定選擇的食物：早餐食大量的蛋白質，如牛奶、白烚蛋、豆腐等，如果想有飽肚感可配搭沙律。午餐可吃得比較豐富，而她最愛的，就是不加醬汁的牛扒。晚餐方面，她就會避開攝取過多的澱粉質，改以吃不加醬汁的牛排、水煮雞胸肉或者青菜等清淡食物。有時候夜裡餓了，她就會吃點無糖yogurt或者麥片，飽肚且低脂。

（圖片來源：ig@heybiblee）

雖然她不戒口、不節食、不限食量，但她特別提醒大家：不要吃加工食物！因為加工食物和調味料不單亦會為身體造成負擔，同時熱量亦非常之高！

（圖片來源：ig@heybiblee）

另外，她特別提醒大家進食時要慢慢咀嚼，每口起碼咀嚼10至20次，讓自己在慢食中得到飽腹感，以免吃得太多。

（圖片來源：ig@heybiblee）

除了要小心選擇食物，減肥當然少不了要運動！

她表示，減肥最重要的還是要運動。她不會特意為自己訂立運動時間，但就會把運動融入日常生活，在家裡運動又好，出去緩步跑也好，總之盡量讓自己動起來。

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