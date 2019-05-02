Adobe超準心理測驗：工作壓力令人氣餒　重新認識自己的創造力

當工作變得公式化，你開始覺得自己與其他人無異，並對前路感到迷惘。上班時產生的負面情緒，在下班後依然纏繞，這個人生的課題並非能一時三刻解決，現在就讓我們一同放輕鬆，透過由Adobe Create創作出的人格心理測驗Creative Types，重新認識自己與別不同的創造力。

由Adobe Create的心理測驗【Creative Types】，從設計測驗、動畫製作、網頁到角色設計等都是由專業設計師、藝術家策劃。（【Creative Types】截圖）

我們每人都有著獨特的創造力，不同的創意類型便有著不同的個性特徵、行為和思維方式。透過十五題關於性格、情感與行為的問題，測驗便可評估了你是The Artist、The Thinker、The Adventurer、The Maker、The Producer、The Dreamer、The Innovator還是The Visionary的類型。

Adobe Create設計出的測驗又怎會少了創意的元素？每當你完成一條問題，測驗便會按照你的回答，以動畫作出相對的呼應，為測試者帶來驚喜。每個意想不到的設置背後，都是Adobe Create團隊的細心之處。

當電腦出現更新提示時你會如何選擇？患有拖延症的女生應該毫不豫疑便會選「Remind Me Tomorrow」吧。

（【Creative Types】截圖）

你會希望自己的生活是充滿驚喜的幸運曲奇還是總有著固定款式的生日蛋糕？

（【Creative Types】截圖）

有興趣的女生可到Creative Types參加測試。

不知道你是哪種創意類型，完成結果後不妨偷看一下其他創意類型的代表動畫，欣賞Adobe Create團隊的創意與心思。

+ 4 + 3 + 2

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁